Južná Kórea: Jednotky KĽDR nebojujú v Kurskej oblasti

Soul 4. februára (TASR) - Severokórejské jednotky nasadené na podporu ruskej invázie na Ukrajinu podľa všetkého už nebojujú v Kurskej oblasti. Podľa agentúry Jonhap o tom v utorok informovala juhokórejská tajná služby NIS, píše TASR.



Zverejené informácie NIS potvrdili nedávnu správu denníka The New York Times, že severokórejskí vojaci sa v polovici januára stiahli z frontovej línie. Podľa ukrajinských a amerických predstaviteľov došlo k tomu zrejme pre ich veľké straty.



"Od polovice januára sa neobjavili žiadne známky toho, že by sa severokórejské jednotky nasadené v ruskej Kurskej oblasti zapojili do boja," ozrejmila NIS. Spravodajská služba uviedla, že k tomu mohlo dôjsť v dôsledku rozsiahlych strát na životoch vojakov KĽDR a snaží sa zistiť presné dôvody tohto kroku.



Severná Kórea vyslala podľa odhadov približne 11.000 svojich vojakov na podporu Ruska. Predpokladá sa, že 300 z nich zahynulo a približne 2700 ďalších utrpelo zranenia, dodala NIS.