Južná Kórea: Kim Čong-un nemá príznaky zdravotných ťažkostí

Soul 3. novembra (TASR) - Hoci severokórejský vodca Kim Čong-un od prevzatia moci vo svojej krajine každý rok výrazne pribral, nemá príznaky vážnych zdravotných problémov. Informovala o tom agentúra Jonhap s odvolaním sa na juhokórejské tajné služby.



Tie poslancov informovali, že Kimov zdravotný stav "nevykazuje nijaké neobvyklé príznaky ani napriek tomu, že má malú nadváhu". Novinárom to povedal poslanec juhokórejského parlamentu Ha Tche-gong, ktorý sa zúčastnil na stretnutí s tajnou službou.



"Kim v súčasnosti váži zhruba 140 kilogramov. V auguste 2012 vážil 90 kilogramov, no za posledných osem rokov pribral šesť až sedem kilogramov ročne," uviedol Ha Tche-gong.



Tajná služba však vyhodnotila, že Kimova nadváha nie je vážnym zdravotným problémom vzhľadom na to, že je pomerne mladý, dodal Ha Tche-gong.



Podľa tajnej služby sa Kim liečil na syndróm tarzálneho tunela, častý v oblasti členku, no v súčasnosti už môže normálne chodiť aj vyjsť po schodoch.



Kim údajne trpel syndrómom tarzálneho tunela v roku 2014. V dôsledku cysty na členku sa podrobil operácii, po ktorej sa opieral o vychádzkovú palicu.



V období Kimovej takmer 20-dňovej neprítomnosti sa začali v máji šíriť intenzívne špekulácie, že je vážne chorý alebo že dokonca zomrel. Severokórejské štátne médiá však neskôr zverejnili fotografie usmievajúceho Kim Čong-una na prvomájovom slávnostnom otvorení továrne na výrobu priemyselných hnojív neďaleko metropoly Pchjongjang.



Kim Čong-un vládne Severnej Kórey, jednej z najuzavretejších krajín sveta, od roku 2011, od smrti svojho otca a predchodcu Kim Čong-ila.