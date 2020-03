Koronavírusom sa v Južnej Kórei nakazila americká vojačka

Soul 27. marca (TASR) – Južná Kórea dnes potvrdila 91 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čím počet infikovaných v krajine stúpol na 9332. Počet úmrtí zároveň vzrástol o osem na celkovo 139, informovala agentúra Jonhap.



Ochorenie zároveň potvrdili už u druhého príslušníka armády USA v Južnej Kórei. Ide o vojačku pôsobiacu na základni Camp Humphreys ležiacej zhruba 70 kilometrov južne od hlavného mesta Soul, ktorú po otestovaní umiestnili do izolácie.



Z novej juhokórejskej bilancie vyplýva, že počet nakazených v krajine sa už 16 deň za sebou pohybuje v okolí hranice 100 alebo pod ňou.



Prvé úmrtie na respiračné ochorenie spôsobované novým koronavírusom hlásili z Južnej Kórey pred mesiacom. Väčšinu z doterajších obetí tvoria starší pacienti trpiaci aj inými ochoreniami.



Približne 7700 z potvrdených prípadov v Južnej Kórei súvisí s náboženskou sektou Sinčchondži v meste Tegu a jeho okolí. Viac ako 740 ľudí malo pozitívny test v husto osídlenej metropolitnej oblasti Soulu, kde žije približne polovica z juhokórejskej 51-miliónovej populácie.



Južná Kórea od minulého víkendu zavádza prísnejšie opatrenia na obmedzenie sociálnych kontaktov, ktoré majú zamedziť ďalšiemu šíreniu vírusu. Rastie aj počet prípadov dovlečených zo zahraničia, preto Soul zintenzívnil hraničné kontroly.



Osoby, ktoré pricestovali z Európy a USA, musia ísť do dvojtýždňovej karantény, bez ohľadu na to, či majú symptómy ochorenia.