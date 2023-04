Lesný požiar v Južnej Kórei si vynútil evakuáciu približne 300 ľudí

Soul 11. apríla (TASR) - Približne 300 ľudí evakuovali z ich domovov v meste Kangnung na juhovýchodnom pobreží Južnej Kórey v dôsledku lesného požiaru, ktorý sa šíri v dôsledku silného vetra a sucha. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AP.



Požiar vypukol v horskom teréne v strednej časti Kangnungu okolo 8.30 h miestneho času (01.30 h SELČ). Do boja s ním bolo vyslaných vyše 700 hasičov a 300 hasiacich áut, nie však hasiace lietadlá, keďže tie nedokázali vzlietnuť pre silný vietor.



Zničených bolo už prinajmenšom 44 domov. Obyvateľov zo zasiahnutej oblasti evakuovali do rôznych dočasných príbytkov vrátane krasokorčuliarskej haly či školskej telocvične.



Plamene spálili už vyše 170 hektárov porastov a od 13.00 h miestneho času si podľa miestnych úradov vyžiadali evakuáciu približne 300 obyvateľov tohto vyše 200-tisícového mesta. Bezprostredne neboli hlásené žiadne obete ani zranení.



Vzhľadom na silný vietor nie je zrejmé, kedy sa hasičom podarí dostať požiar pod kontrolu. Hasiči sa snažia pomocou zátarasov zabrániť, aby sa plamene rozšírili do zaľudnenejších oblastí.



Požiar zrejme vznikol po tom, ako silný vietor vyvrátil strom, ktorý spadol na elektrické vedenie s vysokým napätím. Fotografie a videá zverejnené na sociálnych sieťach zachytili budovy obklopené dymom aj to, ako sa požiar šíri lesom.



Juhokórejský prezident Jun Sok-jol nariadil úradom, aby zmobilizovali všetky dostupné zdroje na čo najrýchlejšie uhasenie požiaru a tiež, aby urýchlene evakuovali obyvateľov z bezprostredného okolia požiaru a minimalizovali tak škody a obete.