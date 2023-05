Lietadlu sa pri pristávaní v Južnej Kórei otvoril núdzový východ

Soul 26. mája (TASR) - Lietadlu juhokórejskej spoločnosti Asiana Airlines so 194 pasažiermi na palube sa v piatok tesne pred pristátím na letisku v meste Tegu otvoril núdzový východ. Po bezpečnom pristátí sa niekoľko cestujúcich sťažovalo na dýchacie ťažkosti, uviedli predstavitelia tamojšieho letiska. TASR prevzala správu z agentúry Jonhap.



Lietadlo Airbus A321 smerujúce z juhokórejského ostrova Čedžu pristálo na letisku v Tegu o 12.39 h miestneho času, vyplýva z údajov zverejnených na portáli FlightRadar.



Predstavitelia letiska uviedli, že nikto z pasažierov z lietadla nevypadol ani si neublížil, no niektorí vystrašení cestujúci sa sťažovali na dýchacie ťažkosti a boli prevezení do nemocnice. Ďalšie škody neboli hlásené.



Podľa predstaviteľa leteckej spoločnosti Asiana Airlines jeden z cestujúcich priznal, že sa dotkol páky slúžiacej na otvorenie núdzového východu. Pasažiera po pristátí zadržali, informuje agentúra AP.