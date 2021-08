Južná Kórea má ambíciu stať sa jedným z najväčších výrobcov vakcín

Soul 5. augusta (TASR) - Južná Kórea vo štvrtok oznámila, že do roku 2025 sa chce stať jedným z piatich najväčších výrobcov vakcín proti koronavírusu na svete. Ako uviedol tamojší prezident Mun Če-in, vláda plánuje investovať do tejto iniciatívy 2,2 bilióna wonov (1,9 miliardy dolárov). Informovala o tom agentúra Reuters.



Juhokórejský prezident to povedal na stretnutí verejno-súkromného výboru, ktorého cieľom je preskúmať spôsob, ako zvýšiť výrobu očkovacích látok proti covidu v čase ich globálneho nedostatku a meškania dodávok.



"Budeme sa usilovať priniesť zmeny, aby sme sa do roku 2025 stali jedným z piatich najväčších svetových výrobcov vakcín," vyhlásil Mun Če-in.



Cieľom tohto projektu je každoročne vychovať približne 200 nových vedcov z oblasti medicíny, 10.000 odborníkov na klinické štúdie a 2000 pracovníkov vo výrobe biologických terapeutických liečiv. Finančný fond sa bude využívať podľa rezortu zdravotníctva i na podporu vývoja domácej vakcíny proti covidu.



Tretiu fázu klinických skúšok vakcín má v druhej polovici tohto roka spustiť sedem lokálnych výrobcov - už v auguste s nimi začne spoločnosť SK Bioscience, ktorej vakcína má byť k dispozícii na použitie začiatkom budúceho roka. Miestne firmy takisto podľa ministerstva zdravotníctva vytvorili v júni konzorcium pre mRNA vakcínu s cieľom vyvinúť domácu očkovaciu látku do konca budúceho roka.



Južná Kórea chce navyše posilniť spoluprácu pri výrobe vakcín s Nemeckom, Britániou a inými krajinami. Na májovom summite sa Soul a Washington dohodli na uzavretí partnerstva, ktoré spája amerických expertov a kórejské výrobné kapacity.



Aspoň jednu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 dostalo v Južnej Kórei zhruba 39,6 percenta z 52 miliónov obyvateľov a plne zaočkovaných je okolo 14,4 percenta ľudí, vyplýva z údajov Kórejského úradu pre kontrolu a prevenciu chorôb (KDCA).