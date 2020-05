Južná Kórea má mierny nárast nakazených

Soul 20. mája (TASR) - Juhokórejské zdravotnícke úrady vyjadrili obavy, pretože krajina v stredu hlásila najvyšší denný prírastok ľudí nakazených koronavírusom za posledných deväť dní. Informovala o tom tlačová agentúra Jonhap a následne agentúra DPA.



V utorok bolo zistených 36 nových prípadov nákazy, takže celkový počet infikovaných stúpol v krajine na 11.110, oznámilo Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC).



Zhluky prípadov sa objavili v hlavnom meste Soul, vrátane jedného nového zhluku vo veľkej nemocnici Samsung, kde mali v utorok pozitívne testy štyri zdravotné sestry.



V súčasnosti prebieha vyhľadávanie každého, kto prišiel so sestrami do kontaktu.



Obľúbená zábavná štvrť Itchewon v Soule sa stala centrom boja Južnej Kórey proti ochoreniu COVID-19 po tom, čo tam nakazený muž 2. mája navštívil viacero nočných klubov. V tom čase sa v týchto kluboch nachádzali tisíce ľudí.



Zatiaľ malo pozitívne testy na ochorenie COVID-19 spôsobované novým koronavírusom 193 ľudí, ktorí boli v tú noc v nočných kluboch alebo ktorí prišli neskôr s mužom do kontaktu.



Hoci takýto vývoj situácie vyvolal obavy, že nastane nová vlna infekcií, počet súvisiacich prípadov nákazy nedosiahol stupeň, akého sa úrady báli.



Juhokórejskí predstavitelia uviedli, že sa spoliehali na intenzívne testovanie, aby dostali nákazu koronavírusom pod kontrolu, a v súvislosti s incidentom vo štvrti Itchewon už otestovali 60.000 ľudí.



Počet mŕtvych sa v krajine v noci na stredu nezvýšil a stále je ich 263.



Južnej Kórei sa už do veľkej miery darí zvládať výskyt koronavírusu - po vrchole pandémie koncom februára, počas ktorého v krajine zaznamenávali vyše 900 prípadov denne.



V stredu sa tiež začali do škôl, ktoré boli zatvorené viac ako dva mesiace, vracať státisíce študentov.



Študenti stáli v zástupoch a čakali na kontrolu teploty. Zároveň dostávali pri vstupe do budovy dezinfekčný prostriedok na ruky a učitelia ich vítali úsmevom a občasným ťuknutím lakťa o lakeť, napísala tlačová agentúra AFP.



Najprv sa vracia približne 440.000 študentov posledného ročníka strednej školy, ktorých čakajú v decembri prijímacie skúšky na univerzity. Ostatné ročníky stredných škôl sa budú vracať vo fázach v nasledujúcich niekoľkých týždňoch.



Mládež si musí utierať lavice dezinfekčným prostriedkom a sedieť v nariadenej vzdialenosti od seba. Niektoré triedy postavili medzi lavicami priečky.



Ministerstvo školstva zriadilo 24-hodinovú núdzovú službu, kam môžu školy hlásiť nové prípady nákazy. Ak sa v nich vyskytnú, tieto školy okamžite uzavrú.



Kým študenti posledného ročníka musia chodiť do školy každý deň, mladší žiaci budú striedať vyučovanie online a v triedach. Takto sa zaistí, aby neboli školské budovy preplnené.