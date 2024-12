Soul: Minister obrany ponúkol rezignáciu za vyhlásenie stanného práva

Soul 4. decembra (TASR) — Juhokórejský minister obrany Kim Jong-hjun sa v stredu občanom ospravedlnil za chaos vyvolaný vyhlásením stanného práva prezidentom Jun Sok-jolom a ponúkol svoju rezignáciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.



"Je mi veľmi ľúto zmätku a obáv verejnosti ohľadom stanného práva. Prevzal som plnú zodpovednosť za všetky záležitosti súvisiace so stanným právom a prezidentovi som doručil svoju rezignáciu," uviedol Kim Jong-hjun vo vyhlásení.



Ďalej zdôraznil, že všetci vojaci, ktorí chceli vykonať nariadenie o zavedení stanného práva a pokúšali sa vstúpiť do sídla parlamentu, plnili len jeho rozkazy.



Krátko predtým najväčšia opozičná Demokratická strana (DP) podala návrh na odvolanie Kim Jong-hjuna i prezidenta Jun Sok-jola, ktorý stanné právo nakrátko vyhlásil. Podľa juhokórejských médií mu to navrhol práve minister obrany.



Očakáva sa, že o oboch návrhoch sa bude rokovať na štvrtkovom plenárnom zasadnutí parlamentu. Podľa zákona sa o nich musí hlasovať do 72 hodín po ich prerokovaní v pléne.



DP tiež avizovala, že na prokuratúre plánuje podať žalobu na prezidenta, ministra obrany a ministra vnútra I Sang-mina za vlastizradu.



Jun Sok-jol nečakane oznámil vyhlásenie stanného práva v utorok vo vopred neohlásenom príhovore. Hlava štátu v ňom obvinila opozíciu z protištátnych aktivít a sympatií voči Severnej Kórei. Stalo sa tak v čase, keď sa jeho strana a opozícia nevedia dohodnúť na budúcoročnom rozpočte. Opoziční poslanci žiadajú výrazné zníženie výdavkov, čo prezident označil za ohrozenie fungovania štátu.



O necelé tri hodiny neskôr parlament schválil väčšinou hlasov návrh na zrušenie stanného práva. Podľa juhokórejskej ústavy ho musí prezident v takom prípade odvolať. Rozhodnutie prezidenta vyhlásiť stanné právo kritizovalo aj viacero členov jeho vlastnej strany.