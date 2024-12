Južná Kórea: Nasadenie vojakov do parlamentu nariadil minister obrany

Soul 5. decembra (TASR) - Juhokórejský exminister obrany Kim Jong-hjun po vyhlásení prekvapivého stanného práva zo strany prezidenta Jun Sok-jola nariadil armáde, aby vnikla do budovy juhokórejského parlamentu a zabránila poslancom vstúpiť do nej. Počas štvrtkového rokovania parlamentu to uviedol námestník ministra Kim Seon-ho. TASR informáciu prevzala z agentúry Jonhap.



Prezident Jun nečakane oznámil vyhlásenie stanného práva v utorok vo vopred neohlásenom príhovore. Hlava štátu v ňom obvinila opozíciu z protištátnych aktivít a sympatií voči Severnej Kórei. Stalo sa tak v čase, keď sa jeho strana a opozícia nevedia dohodnúť na budúcoročnom rozpočte.



Budovu parlamentu sa následne pokúsilo obsadiť viac než 280 vojakov podporovaných 24 vrtuľníkmi. Napriek chaosu a potýčkam pred budovou zákonodarného zboru sa však poslancom podarilo zhromaždiť sa a o necelé tri hodiny po vyhlásení stanného práva parlament schválil väčšinou hlasov návrh na jeho zrušenie.



"Ešte raz sa ľuďom hlboko ospravedlňujem," vyhlásil Kim Seon-ho. "Osobne sa cítim zdrvene, veľmi smutne a zarmútene," uviedol.



Námestník ministra poslancom ozrejmil, že osobne bol proti nasadeniu vojsk na vynútenie pravidiel stanného práva a nedokázal vopred odhadnúť, čo sa stane a zabrániť tomu. "Plne si uvedomujem svoju zodpovednosť za túto situáciu a ponesiem za ňu všetku zodpovednosť," povedal námestník.



O vyhlásení stanného práva sa údajne dozvedel až z médií. Poslancom taktiež ozrejmil, že nevie, kto je autorom textu vyhlásenia stanného práva. Podľa jeho informácii sa však na texte nepodieľalo ministerstvo obrany.



Pred poslancov sa v stredu postavil aj veliteľ juhokórejských pozemných síl Pak An-su, ktorý bol určený za veliteľa stanného práva, počas ktorého vydal dekrét o zákaze všetkej politickej aktivity. Poslancom povedal, že pred vyhlásením stanného práva navrhoval, aby bola legalita takéhoto kroku podrobená právnej analýze. Bývalý minister obrany mu však údajne povedal, že k takémuto kroku už pristúpili.



Juhokórejský prezident v noci na štvrtok prijal demisiu ministra obrany Kim Jong-hjuna. Ten sa v stredu občanom ospravedlnil za chaos vyvolaný vyhlásením stanného práva a ponúkol svoju rezignáciu. Podľa medializovaných informácií to bol práve Kim, ktorý prezidentovi Junovi odporučil, aby stanné právo vyhlásil.



Prezident prijal demisiu ministra obrany





Juhokórejský prezident Jun Sok-jol v noci na štvrtok prijal demisiu ministra obrany Kim Jong-hjuna. Do čela rezortu zároveň vymenoval doterajšieho veľvyslanca v Saudskej Arábii a štvorviezdičkového generála vo výslužbe Čchoi Bjung-hjuka. Kim sa tak stal prvým ministrom, ktorý odstúpil po tom, čo prezident v utorok nečakane vyhlásil stanné právo. TASR informuje podľa agentúr Jonhap a Reuters.



Kim sa v stredu občanom ospravedlnil za chaos vyvolaný vyhlásením stanného práva a ponúkol svoju rezignáciu. Podľa medializovaných informácií to bol práve Kim, ktorý prezidentovi Junovi odporučil, aby stanné právo vyhlásil.



Prezident Jun nečakane oznámil vyhlásenie stanného práva v utorok vo vopred neohlásenom príhovore. Hlava štátu v ňom obvinila opozíciu z protištátnych aktivít a sympatií voči Severnej Kórei. Stalo sa tak v čase, keď sa jeho strana a opozícia nevedia dohodnúť na budúcoročnom rozpočte.



Rozhodnutie prezidenta vyhlásiť stanné právo kritizovalo aj viacero členov jeho vlastnej strany a okrem Kima ohlásilo zámer podať demisiu aj viacero ďalších členov vlády.



Najväčšia opozičná Demokratická strana (DP) v stredu podala návrh na odvolanie Kima i prezidenta Juna Sok-jola. DP tiež avizovala, že na prokuratúre plánuje podať žalobu na prezidenta, už bývalého ministra obrany a ministra vnútra I Sang-mina za vlastizradu.



Prezidentova strana PPP nebude hlasovať za jeho odvolanie





redseda juhokórejskej vládnej strany Sila ľudu (PPP) Han Tong-hun v noci na štvrtok vyzval prezidenta Jun Sok-jola, aby sa vzdal členstva v strane. Vyhlásil však, že poslanci PPP v parlamente nepodporia návrh opozície na odvolanie prezidenta, ktorý v utorok prekvapivo vyhlásil stanné právo. TASR o tom informuje na základe správy agentúr Jonhap a AFP.



Predseda PPP tým reagoval na návrh na odvolanie hlavy štátu, ktorý v stredu podpísalo 191 opozičných poslancov. Rokovanie sa očakáva v priebehu štvrtka a o návrhu by sa malo hlasovať v sobotu.



Opozícia má v 300-člennom parlamente väčšinu. Odvolanie prezidenta však musí podporiť až dvojtretinová väčšina poslancov a následne najmenej šesť sudcov ústavného súdu. Na prijatie návrhu sú preto potrebné aj hlasy poslancov PPP.



"Ako predseda strany sa budem usilovať o to, aby tento návrh na odvolanie neprešiel," vyhlásil Han počas stretnutia so straníkmi. "Všetkých 108 zákonodarcov strany PPP bude hlasovať jednotne a odmietne odvolanie prezidenta," vyhlásil. Zdôraznil však, že toto rozhodnutie nemá slúžiť ako obhajoba Junovho "protiústavného stanného práva" a prezidenta vyzval, aby stranu opustil.



Podľa prieskumu verejnej mienky zverejneného vo štvrtok, takmer 75 percent občanov po utorkových udalostiach podporuje odvolanie prezidenta. Až 70 percent Juhokórejčanov si taktiež myslí, že vyhlásenie stanného práva zo strany prezidentom bolo aktom vlastizrady.