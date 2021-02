Južná Kórea nebude očkovať seniorov vakcínou AstraZeneca

Soul 15. februára (TASR) - Južná Kórea v pondelok rozhodla, že nebude svojich občanov starších ako 64 rokov očkovať vakcínou proti koronavírusu od firmy AstraZeneca. Odvolala tak svoje predošlé tvrdenie o dostatočnej účinnosti tejto očkovacej látky aj pre ľudí vyššej vekovej kategórie, informovala agentúra Reuters.



Juhokórejská vláda podľa vlastných slov s očkovaním seniorov vakcínou od AstraZenecy počká, dokým nebude dostupných viac dát o jej účinnosti. Túto očkovaciu látku v krajine schválili len minulý týždeň, pričom úrady ešte vtedy tvrdili, že je dostatočne účinná pre všetky skupiny obyvateľstva.



Viaceré európske krajiny však odporúčajú, aby bola táto očkovacia látka podávaná len osobám od 18 do 64 rokov.



Južná Kórea už predtým oznámila, že plánuje v prvej štvrtine roka 2021 zaočkovať vakcínou AstraZeneca 1,3 milióna ľudí, avšak neskôr toto číslo znížila na 750.000.



Zmenu spôsobila oneskorená dodávka 2,6 miliónov dávok od Astrazenecy, ktoré budú distribuované prostredníctvom programu COVAX, informoval v pondelok Juhokórejský úrad pre kontrolu a prevenciu chorôb (KDCA). Podľa KDCA však nie je sú na vine výrobné továrne vakcíny v Európe, ale administratívne procesy v rámci COVAX-u.



Toto oneskorenie však podľa juhokórejských zdravotných úradov nenaruší cieľ tamojšej vlády vytvoriť do konca novembra kolektívnu imunitu obyvateľstva.



Vakcinačná kampaň by mala v krajine začať 26. februára, pričom prioritne zaočkovaní budú zdravotníci a občania najrizikovejších kategórií, napríklad dôchodcovia.