Južná Kórea očakáva vakcíny od Pfizer/BioNTech koncom februára

Soul 9. februára (TASR) - Južná Kórea by mala dostať vakcíny vyvinuté spoločnosťami Pfizer a BioNTech v období medzi koncom februára a začiatkom marca. Informovala o tom agentúra Jonhap s odvolaním sa na utorkové vyhlásenie juhokórejského premiéra Čong Se-gjuna.



Juhokórejské ministerstvo pre bezpečnosť potravín a liečiv minulý mesiac schválilo dovoz 117.000 dávok vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech prostredníctvom programu COVAX, ktorý zastrešuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a jej partneri.



"Očkovanie vakcínami spoločnosti AstraZeneca vyrobenými v Južnej Kórei sa začne koncom februára," povedal premiér. Prvé dávky tejto vakcíny vyrobené juhokórejskou spoločnosťou SK Bioscience podľa Se-gjuna dostanú zdravotníci.



Čong Se-gjun juhokórejskému Centru pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) nariadil, aby urýchlene oznámilo výsledky svojich posudkov v súvislosti s účinnosťou vakcíny od spoločnosti AstraZeneca u seniorov i jej účinnosťou proti variantom koronavírusu SARS-CoV-2. Takisto CDC vyzval o schválenie tejto vakcíny na núdzové použitie.



AstraZeneca vakcínu vyvinula v spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Juhokórejská spoločnosť SK Bioscience sa vlani so spoločnosťou AstraZeneca dohodla, že bude tieto vakcíny vyrábať s cieľom pomôcť s dodávkami vakcín vo svete.