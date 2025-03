Južná Kórea: Odvolací súd zrušil podmienečný trest I Če-mjonga

Soul 26. marca (TASR) - Kórejský odvolací súd v stredu oslobodil opozičného lídra I Če-mjonga spod obžaloby, podľa ktorej ako prezidentský kandidát počas volieb v roku 2022 klamal, a zrušil rozsudok súdu prvého stupňa, ktorý mu uložil podmienečný trest odňatia slobody na jeden rok. Informuje TASR na základe správy agentúry Jonhap.



Toto rozhodnutie odstránilo pre opozičného politika veľkú právnu prekážku, keďže ak by bol podmienečný trest odňatia slobody právoplatný, zbavil by ho poslaneckého mandátu a znemožnil by mu kandidovať v nasledujúcich prezidentských voľbách.



Rozhodnutie odvolacieho súdu v Soulu môže ešte zvrátiť Najvyšší súd.



„Ďakujem súdu, že urobil správne rozhodnutie založené na pravde a spravodlivosti,“ povedal I Če-mjong novinárom. „Dúfam, že prokuratúra sa teraz zamyslí nad svojím konaním a upustí od ďalšieho plytvania energiou národa,“ dodal politik.



Líder hlavnej opozičnej Demokratickej strany (DP) je považovaný za favorita na prezidentský post, najmä v prípade, že ústavný súd potvrdí impeachment suspendovaného prezidenta Jun Sok-jola, čo by viedlo k predčasným prezidentským voľbám. Očakáva sa, že rozhodnutie o impeachmente oznámia v najbližších dňoch.



Prvostupňový súd uznal opozičného lídra za vinného, že v decembri 2021 v rozhovore pre médiá klamal, keď tvrdil, že nehral golf s medzičasom zosnulým Kimom Mun-kiom, bývalým konateľom spoločnosti Seongnam Development Corp., ktorá bola zapojená do korupcie súvisiacej s developerským projektom v meste Seongnam južne od Soulu v čase, keď tam bol I Če-mjong starostom.



Opozičný politik podľa súdu klamal aj počas parlamentného auditu vlády provincie Kjonggi v októbri 2021, keď tvrdil, že bol pod tlakom ministerstva pôdohospodárstva, aby zmenil územný plán bývalého pozemku Kórejského inštitútu pre výskum potravín v Seongname. Na tomto mieste neskôr súkromný developer vybudoval bytové komplexy a objavili sa obvinenia, že I Če-mjong zmenil územný plán s cieľom uprednostniť spoločnosť Seongnam Development Corp.



V novembri bol I Če-mjong podmienečne odsúdený na jeden rok väzenia za podanie nepravdivých vyhlásení v rozpore so Zákonom o voľbách verejných činiteľov.



Odvolací súd v Soule však pri zrušení tohto rozhodnutia uviedol, že žiadne z vyhlásení I Če-mjonga, ktoré vyslovil počas kampane o tom, že údajne nepozná Kima, sa nedajú kvalifikovať ako nepravdivé tvrdenia.