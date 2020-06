Južná Kórea opäť varuje severného suseda pred letákovou kampaňou

Soul 22. júna (TASR) - Kórejská republika v pondelok naliehala na Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR), aby sa vzdala svojho zámeru na distribúciu propagandistických letákov na území Južnej Kórey.



Soul takto reagoval na správy, že vedenie v Pchjongjangu dalo vytlačiť 12 miliónov letákov, ktoré v rámci psychologického nátlaku na obyvateľstvo Južnej Kórey mieni rozšíriť v pohraničí tohto štátu. Informovala o tom agentúra AP.



Severokórejské médiá predtým uviedli, že tlačiarne v severokórejskej metropole Pchjongjang, ako aj v ďalších mestách sú pripravené dotlačiť aj ďalšie letáky.



Podľa médií sa v KĽDR ukončili prípravy na distribúciu letákov okrem iného aj s využitím balónov a "ďalších zariadení".



V Južnej Kórei sa medzičasom objavili dohady, že KĽDR by do letákovej kampane mohla nasadiť i drony.



Médiá v tejto súvislosti upozornili, že by to mohlo vyvolať konflikty medzi oboma Kóreami, pretože Južná Kórea musí na prichádzajúce bezpilotné lietadlá na svoje územie reagovať.



Juhokórejské ministerstvo obrany v pondelok avizovalo, že to, ako jeho armáda zareaguje na potenciálnu letákovú kampaň z KĽDR, závisí aj od toho, aké zariadenia Sever na šírenie svojej propagandy použije.



Správy o príprave novej propagandistickej kampane KĽDR na území Južnej Kórey sa objavili v čase zhoršenia ich vzájomných vzťahov po tom, ako KĽDR pred týždňom zbúrala na svojej strane štátnych hraníc budovu spoločného styčného úradu, ktorý symbolizoval snahy o medzikórejské zmierenie.



Severná Kórea okrem toho minulý týždeň uviedla, že vyšle svojich vojakov do miest nedávnej spolupráce s Južnou Kóreou na svojom území a obnoví v pohraničí kontrolné posty i vojenské cvičenia. Tieto oznámenia idú pritom proti duchu dohôd uzavretých v roku 2018 s Južnou Kóreou, upozorňujú analytici podľa AP.



Južná Kórea už avizovala, že na akúkoľvek severokórejskú provokáciu podnikne "okamžité, rýchle a zodpovedajúce kroky".



Niektorí experti tvrdia, že KĽDR svojou zostrenou rétorikou prejavuje nespokojnosť s tým, že Soul neoživil lukratívne spoločné ekonomické projekty, ako aj s uviaznutím jadrovej diplomacie s Washingtonom, približuje agentúra AFP.



Viacerí pozorovatelia sa domnievajú, že Severná Kórea môže úmyselne zvyšovať napätie, aby podporila vlastnú vnútornú jednotu a tlak na Spojené štáty. KĽDR podľa nich naliehavo potrebuje zmiernenie sankcií, keďže jej ekonomiku zasiahlo aj to, že musela v dôsledku koronavírusovej pandémie uzavrieť hranice s Čínou ako hlavným obchodným partnerom.