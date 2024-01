Juhokórejský opozičný líder I Če-mjong sa po bodnutí zotavuje

Soul 4. januára (TASR) — Líder juhokórejskej opozície I Če-mjong, ktorý v utorok pri útoku a utrpel bodné zranenie krku, sa zotavuje, no stále musí byť pod lekárskym dohľadom. Vo štvrtok to uviedol jeho lekár z Národnej nemocnice v Soule. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"I Če-mjong sa zotavuje... Utrpel bodnú ranu hlbokú 1,4 centimetra. Nôž mu prerezal sval a približne 60 percent krčnej žily. Našťastie sme nezistili žiadne známky poškodenia tepny, mozgového nervu, hrdla alebo dýchacích ciest," uviedol lekár, ktorý politika operoval.



Na politika zaútočil neznámy muž, keď pri meste Pusan odpovedal na otázky novinárov po návšteve staveniska nového letiska. Bodol ho do ľavej strany krku.



Najprv bol prevezený do nemocnice v Pusane a neskôr do Soulu, kde podstúpil takmer dvojhodinovú operáciu. V stredu ho premiestnili z jednotky intenzívnej starostlivosti na všeobecné oddelenie nemocnice.



Juhokórejská agentúra Jonhap uviedla, že súd v Pusane bude vo štvrtok skúmať zatykač, ktorý prokuratúra vydala na 66-ročného muža zadržaného na mieste činu.



Agentúra zistila, že podozrivý identifikovaný len priezviskom Kim pracoval ako realitný agent v provincii Južný Čchungčchong, ktorá sa nachádza približne 115 kilometrov od Soulu. Údajne mal finančné problémy a už sedem mesiacov nezaplatil nájom za kanceláriu.