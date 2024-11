Južná Kórea: OSN by mala požadovať stiahnutie vojakov KĽDR z Ruska

Soul 5. novembra (TASR) - Predstavitelia OSN by mali žiadať okamžité stiahnutie severokórejských vojakov z Ruska a ukončenie ich "nezákonnej" vojenskej spolupráce, povedal juhokórejský minister zahraničných vecí Čo Tche-jol. Podľa svojho ministerstva tak urobil počas stretnutia s námestníčkou generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti a budovanie mieru Rosemary DiCarlovou. TASR o tom informuje na základe utorňajšej správy agentúry Jonhap.



Predstavitelia OSN sa zúčastnili na 23. konferencii Južnej Kórey a Organizácie Spojených národov o odzbrojení, ktorá sa konala v Soule od pondelka do utorka. Minister počas rozhovorov s DiCarlovou vyhlásil, že rozmiestnenie jednotiek KĽDR v Rusku jasne porušuje rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN a ohrozuje mier a stabilitu medzinárodného spoločenstva.



Čo Tche-jol sa stretol aj s námestníčkou generálneho tajomníka OSN pre odzbrojenie Izumi Nakamicuovou, aby si vymenili názory na otázky týkajúce sa vojenskej spolupráce Moskvy a Pchjongjangu, globálneho jadrového odzbrojenia a nešírenia jadrových zbraní.



Rusko a Severná Kórea posilnili svoju spoluprácu v uplynulých rokoch. V júni 2024 podpísali aj dohodu o strategickom partnerstve, v rámci ktorej sa krajiny zaviazali k vzájomnej ochrane, a to všetkými dostupnými prostriedkami, pokiaľ dôjde k útoku na jednu z nich, pripomína Jonhap.