Južná Kórea označila špekulácie o Kim Čong-unovi za nepodložené

Soul 7. júla (TASR) - Juhokórejská tajná služba (NIS) v stredu odmietla špekulácie, že severokórejský líder Kim Čong-un v dôsledku zdravotných problémov upadol do bezvedomia. Podľa NIS svoj úrad vykonáva "normálne". Informovala o tom juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.



"Špekulácie ohľadom Kimovho zdravia považujeme za nepodložené," uviedla NIS v stanovisku rozoslanom médiám. V dokumente sa ďalej uvádza, že "podľa doterajších informácií Kim Čong-un predsedal zasadnutiu politbyra Kórejskej strany práce počas celého dňa 29. júna a štátne záležitosti vykonáva ako hlava štátu úplne normálne".



V priebehu stredy sa objavili správy, že Kim Čong-un upadol do bezvedomia po tom, ako utrpel krvácanie do mozgu a taktiež, že po puči vedenom jeho strýkom Kim Pchjong-ilom bol pozbavený moci.



Ako uvádza Jonhap, zdravotný stav lídra KĽDR, ktorý je fajčiarom a trpí nadváhou, často púta veľkú pozornosť, pretože mocenské vákuum v tejto krajine by mohlo vyvolať chaos v regióne.



Kimova neprítomnosť na verejnosti počas takmer troch týždňov vyvolala minulý rok na celom svete špekulácie o jeho zdraví či dokonca o jeho možnej smrti. Podobné správy sa šírili i nedávno, keďže po niekoľkotýždňovej absencii vystupovania na verejnosti sa znova ukázal výrazne chudší, píše Jonhap.



Kim Čong-un na spomínanom zasadnutí politbyra vládnucej robotníckej strany odvolal viacerých jej vysokopostavených predstaviteľov. Dôvodom bol bližšie nešpecifikovaný "závažný incident" súvisiaci s koronavírusom, ktorý vážne ohrozil zdravie verejnosti.