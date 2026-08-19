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Južná Kórea oznámila skrátenie vojenských cvičení s USA
Spojenci sa dohodli, že cvičenia Ulchi Freedom Shield (UFS) sa skončia v piatok, uviedol generálny štáb v Soule v tlačovej správe. Pôvodne mali trvať 11 dní do 27. augusta.
Autor TASR
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Soul 19. augusta (TASR) - Južná Kórea a Spojené štáty skrátia svoje každoročné spoločné vojenské cvičenia, ktoré sa začali v pondelok, takmer o polovicu. Stane sa tak na žiadosť Washingtonu a zredukovaný bude aj naplánovaný výcvik v teréne, oznámila v stredu juhokórejská armáda. TASR o tom informuje podľa agentúry Jonhap.
Spojenci sa dohodli, že cvičenia Ulchi Freedom Shield (UFS) sa skončia v piatok, uviedol generálny štáb v Soule v tlačovej správe. Pôvodne mali trvať 11 dní do 27. augusta.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že vzhľadom na svoje údajne veľmi dobré vzťahy so severokórejským vodcom Kim Čong-unom nie je spokojný s kombinovaným cvičením s Južnou Kóreou. Dodal, že na jeho zrušenie je už neskoro, preto Pentagónu nariadil, aby sa aspoň „značne obmedzilo“.
Trump na sieti Truth Social napísal, že cvičenie je nielenže veľmi nákladné, keďže veľkú časť platia USA, ale vysiela aj „nevhodný a nepriateľský“ signál voči KĽDR, ktorá počas jeho funkčného obdobia vraj „nepredstavovala žiadnu hrozbu a prejavovala rešpekt“.
Cvičenie Ulchi Freedom Shield sa každoročne koná v lete s cieľom pripraviť ozbrojené sily USA a Južnej Kórey na obranu proti Severnej Kórei. Tá disponuje raketovým a jadrovým programom, pričom obavy z hrozieb Pchjongjangu posilnila aj jeho prehlbujúca sa spolupráce s Ruskom, konštatoval Jonhap.
Severná Kórea vždy vyjadruje dôrazný nesúhlas s vojenskými manévrami a označuje ich za prípravu na inváziu. Jej štátne médiá v stredu znovu americko-juhokórejské cvičenia kritizovali ako "bezprostrednú a otvorenú hrozbu".
Washington a Soul obmedzili rozsah svojich spoločných cvičení aj v roku 2019 počas Trumpovho prvého funkčného obdobia, keď vrcholilo diplomatické úsilie s Pchjongjangom, pripomenul Jonhap.
Dohady o obnovení dialógu medzi Trumpom a Kimom aj tentoraz vzrástli. Denník Wall Street Journal priniesol v utorok správu, podľa ktorej sa šéf Bieleho domu snaží o ďalšie osobné stretnutie so severokórejským lídrom už túto jeseň, možno počas Trumpovej cesty do Číny na novembrový summit Ázijsko-tichomorskej obchodnej spolupráce (APEC).
Spojenci sa dohodli, že cvičenia Ulchi Freedom Shield (UFS) sa skončia v piatok, uviedol generálny štáb v Soule v tlačovej správe. Pôvodne mali trvať 11 dní do 27. augusta.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že vzhľadom na svoje údajne veľmi dobré vzťahy so severokórejským vodcom Kim Čong-unom nie je spokojný s kombinovaným cvičením s Južnou Kóreou. Dodal, že na jeho zrušenie je už neskoro, preto Pentagónu nariadil, aby sa aspoň „značne obmedzilo“.
Trump na sieti Truth Social napísal, že cvičenie je nielenže veľmi nákladné, keďže veľkú časť platia USA, ale vysiela aj „nevhodný a nepriateľský“ signál voči KĽDR, ktorá počas jeho funkčného obdobia vraj „nepredstavovala žiadnu hrozbu a prejavovala rešpekt“.
Cvičenie Ulchi Freedom Shield sa každoročne koná v lete s cieľom pripraviť ozbrojené sily USA a Južnej Kórey na obranu proti Severnej Kórei. Tá disponuje raketovým a jadrovým programom, pričom obavy z hrozieb Pchjongjangu posilnila aj jeho prehlbujúca sa spolupráce s Ruskom, konštatoval Jonhap.
Severná Kórea vždy vyjadruje dôrazný nesúhlas s vojenskými manévrami a označuje ich za prípravu na inváziu. Jej štátne médiá v stredu znovu americko-juhokórejské cvičenia kritizovali ako "bezprostrednú a otvorenú hrozbu".
Washington a Soul obmedzili rozsah svojich spoločných cvičení aj v roku 2019 počas Trumpovho prvého funkčného obdobia, keď vrcholilo diplomatické úsilie s Pchjongjangom, pripomenul Jonhap.
Dohady o obnovení dialógu medzi Trumpom a Kimom aj tentoraz vzrástli. Denník Wall Street Journal priniesol v utorok správu, podľa ktorej sa šéf Bieleho domu snaží o ďalšie osobné stretnutie so severokórejským lídrom už túto jeseň, možno počas Trumpovej cesty do Číny na novembrový summit Ázijsko-tichomorskej obchodnej spolupráce (APEC).