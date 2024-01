Južná Kórea: Paľba KĽDR je provokácia, prijmeme náležité opatrenia

Soul 5. januára (TASR) — Južná Kórea označila v piatok delostreleckú paľbu Severnej Kórey neďaleko pohraničných ostrovov za provokáciu a varovala, že v reakcii prijme náležité opatrenia. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP.



"Považujeme to za provokáciu, ktorá ohrozuje mier na Kórejskom polostrove. Dôrazne varujeme, že Severná Kórea nesie plnú zodpovednosť za eskaláciu krízy a žiadame ju, aby takéto aktivity okamžite ukončila," uviedlo juhokórejské ministerstvo obrany.



Dodalo, že juhokórejská armáda "pozorne sleduje a monitoruje situáciu v úzkej spolupráci so Spojenými štátmi a v reakcii na provokácie prijme náležité opatrenia".



Severná Kórea v piatok v rámci cvičenia odpálila okolo 200 delostreleckých granátov do Žltého mora neďaleko námorných hraníc s Južnou Kóreou.



"Severná Kórea vypálila približne 200 striel do okolia ostrovov Jon-pchjong," oznámilo predtým juhokórejské ministerstvo obrany. Obyvateľom dvoch z nich nariadili evakuáciu.



Naposledy došlo k podobnému incidentu v roku 2010, keď KĽDR odpálila do rovnakej oblasti 170 delostreleckých granátov. Zahynuli vtedy štyria ľudia vrátane dvoch civilistov. Bol to prvý útok Severnej Kórey na civilnú oblasť od kórejskej vojny v rokoch 1950 - 1953.



Vzťahy medzi Pchjongjangom a Soulom sú už dlhší čas zlé. Prispelo k tomu aj posilnenie vojenskej spolupráce medzi Soulom a Washingtonom, ktoré nasledovalo po rekordnom počte raketových testov KĽDR, píše agentúra AFP.