Juhokórejský parlament zatvorili pre obavy zo šírenia koronavírusu

Soul 27. augusta (TASR) – Juhokórejský parlament vo štvrtok zatvorili a skupina zákonodarcov išla do karantény. V ázijskej krajine zároveň zaznamenali vyše 400 nových prípadov nákazy koronavírusom. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Južná Kórea zažívala jednu z najhorších skorých fáz pandémie mimo pevninskej Číny, potom dostala šírenie koronavírusu všeobecne pod kontrolu, a to vďaka dôkladnému vyhľadávaniu nakazených a testovaniu. Teraz však krajina znova zápasí s viacerými zhlukmi prípadov nákazy, spájaných s protestantskými kostolmi.



Vo štvrtok zaznamenali 441 nových prípadov a väčšinu z nich v širšej oblasti metropoly Soul. Toto číslo je najnovším zo série denných údajov, ktoré už takmer predstavujú šesťmesačné maximum – po niekoľkých týždňoch, keď sa počty infikovaných pohybovali okolo 30 a 40.



Národné zhromaždenie zatvorili po tom, čo sa u fotoreportéra, ktorý v stredu pokrýval zasadnutie vládnej strany, neskôr potvrdilo ochorenie COVID-19 spôsobované novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2.



Výsledok fotoreportérovho testu donútil desiatich vplyvných demokratov – vrátane straníckeho predsedu a straníckeho parlamentného lídra – podrobiť sa testom a ísť do samoizolácie.



Po zasadnutí vlády sa fotoreportér dozvedel, že príbuzný, s ktorýmsa stretol cez víkend, mal pozitívny test a aj on sám sa preto dal otestovať.



Predstavitelia mali v stredu neskoro večer rokovanie o tom, ako riešiť vzniknutú situáciu, a nariadili od štvrtka pozastavenie všetkých parlamentných aktivít.



Fotoreportér prišiel v parlamente v stredu do kontaktu s približne 50 ľuďmi, z nich 32 boli stranícki zákonodarcovia a predstavitelia.



Ide o druhé zatvorenie parlamentu pre obavy zo šírenia koronavírusu. Prvé bolo vo februári, keď mal návštevník jedného podujatia pozitívny test.



Štvrtkové počty infikovaných sú trojciferné, ale takýto denný počet má Južná Kórea už 14. deň po sebe. Celkovo v krajine zaznamenali 18 706 nakazených.