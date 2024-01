Pilot USA sa katapultoval pred zrútením do mora pri Južnej Kórei

Soul 31. januára (TASR) - Pilot amerických vzdušných síl sa bezpečne katapultoval zo stíhačky F-16, ktorá sa v stredu zrútila do vôd pri juhozápadnom pobreží Južnej Kórey. Ide už o druhú takúto haváriu za necelé dva mesiace. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Nemenovaný pilot bol pri vedomí a previezli ho do zdravotníckeho zariadenia na lekársku prehliadku, uviedla v oznámení 8. letecká jednotka amerických vzdušných síl. Dodala, že pri vyzdvihnutí pilota úzko spolupracovala s juhokórejskými partnermi. Pilota podľa oznámenia postihla počas letu nespresnená núdzová situácia a stihol sa katapultovať ešte pred zrútením lietadla do mora.



Príčina havárie, ktorá sa údajne stala vo vodách neďaleko prístavného mesta Sosan, sa vyšetruje.



"Sme veľmi vďační záchranným silám Kórejskej republiky a všetkým našim partnerom, ktorí umožnili urýchlenú záchranu nášho pilota z mora," uviedol americký plukovník Matthew C. Gaetke, veliteľ ôsmej leteckej jednotky. "Teraz presunieme svoju pozornosť na pátranie po lietadle a na jeho vyzdvihnutie z mora," dodal.



Túto jednotku postihla havária F-16 aj vlani v decembri. Vtedy mal pilot problémy počas bežného výcvikového letu, ale katapultoval sa ešte pred zrútením stíhačky do mora neďaleko prístavného mesta Kunsan a vytiahli ho v poriadku.