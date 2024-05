Južná Kórea plánuje do roku 2032 vyslať na Mesiac prieskumné vozidlo

Soul 30. mája (TASR) - Juhokórejský prezident Jun Sok-jol vo štvrtok oznámil, že jeho krajina vyvíja úsilie, v rámci ktorého má byť do roku 2032 na Mesiac vyslané prieskumné zariadenie. Južná Kórea tiež plánuje do roku 2045 pristáť na povrchu Marsu, píše TASR podľa agentúry Jonhap.



"V roku 2032 na Mesiaci pristaneme s naším vesmírnym prieskumným vozidlom a v roku 2045 na Mars umiestnime juhokórejskú vlajku," uviedol prezident na slávnostnom otvorení novej juhokórejskej vesmírnej agentúry v meste Sačchon, asi 300 km južne od Soulu.



Takisto prisľúbil navýšiť rozpočet a investície v oblasti vesmíru a letectva s cieľom podporiť konkurencieschopnosť týchto odvetví. Na tento projekt plánuje do roku 2045 vynaložiť približne 72,5 miliardy dolárov.



Južná Kórea v utorok oficiálne uviedla do prevádzky agentúru pre letectvo a vesmír (KASA), ktorá vychádza z modelu amerického Úradu pre letectvo a vesmír (NASA), napísal portál Science.org.