Južná Kórea plánuje úplne pozastaviť plnenie vojenskej dohody s KĽDR

Soul 3. júna (TASR) - Južná Kórea úplne pozastaví platnosť vojenskej dohody so Severnou Kóreou z roku 2018, ktorej cieľom bolo zníženie napätia na Kórejskom polostrove. Oznámila to vo pondelok juhokórejská Rada národnej bezpečnosti po tom, ako Pchjongjang v uplynulých dňoch vypustil cez spoločné hranice stovky balónov s odpadkami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Soul čiastočne pozastavil platnosť predmetnej dohody už vlani, čím reagoval na štart severokórejskej rakety so špionážnou družicou. KĽDR vtedy následne vyhlásila, že dohodu už vôbec nebude dodržiavať. Teraz juhokórejská Rada národnej bezpečnosti avizovala, že vládu požiada, aby "úplne pozastavila platnosť" tejto vojenskej dohody, "kým sa medzi oboma Kóreami neobnoví vzájomná dôvera". Kabinet má za úplné pozastavenie hlasovať na svojom utorňajšom zasadnutí.



Podľa Rady je totiž predmetná dohoda beztak už "prakticky neplatná" a znevýhodňuje preto Južnú Kóreu z hľadiska "pripravenosti jej armády" a jej schopnosti reagovať na hrozby, ako sú napríklad takéto balóny. Jej úplné zastavenie podľa Soulu umožní "vojenský výcvik v oblastiach okolo vojenskej demarkačnej línie" a tiež "adekvátnejšie a bezprostrednejšie reakcie na severokórejské provokácie".



Pchjongjang vypustil v poslednom týždni, a síce v stredu a v nedeľu, smerom na Južnú Kóreu takmer tisíc balónov s odpadkami vrátane napríklad cigaretových ohorkov a zrejme aj hnoja. Tvrdil, že ide o odvetu za akcie juhokórejských aktivistov namierené proti režimu KĽDR. Južná Kórea označila konanie svojho suseda za "iracionálne" a "nízke", hoci - ako upozorňuje AFP - vypúšťanie takýchto balónov nie je porušovaním sankcií OSN.



Pchjongjang v nedeľu oznámil, že dočasne prestane vysielať balóny s odpadkami cez hranice do Južnej Kórey. Prisľúbil však, že sa k tejto praxi vráti, ak budú na jeho územie z juhu opäť prichádzať letáky aktivistov namierené proti severokórejskému režimu.



Juhokórejská vláda v reakcii vypúšťanie balónov z KĽDR už v uplynulých dňoch prisľúbila zavedenie odvetných opatrení. Nevylúčila pritom, že sa vráti k šíreniu protirežimovej propagandy cez reproduktory na spoločných hraniciach. Soul s takouto praxou prestal v roku 2018 po summite lídrov Severnej a Južnej Kórey.