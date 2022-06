Južná Kórea plánuje v Bruseli zriadiť delegáciu pri NATO

Soul 22. júna (TASR) - Južná Kórea chce v Bruseli zriadiť stálu delegáciu pri Severoatlantickej aliancii. V stredu to uviedol juhokórejský poradca pre národnú bezpečnosť Kim Song-han pred avizovanou účasťou prezidenta svojej krajiny Jun Sok-jola na summite NATO v Madride. TASR prevzala správu z agentúr Reuters a Jonhap.



Kim povedal, že Soul sa pre "nepredvídateľnú" situáciu vo svete bude snažiť posilniť vzťahy s členskými štátmi NATO.



V rámci tohto úsilia rokuje Južná Kórea so Severoatlantickou alianciou o výmene informácií, spoločných vojenských cvičeniach a o spoločnom boji proti vznikajúcim bezpečnostným hrozbám, dodal Kim.



Nové diplomatické zastúpenie pri NATO by mal viesť juhokórejský veľvyslanec v Belgicku, ktorý je súčasne aj diplomatom pri Európskej únii, uviedla juhokórejská prezidentská kancelária.



Prezident Jun opakovane potvrdil, že jeho hlavným zahraničnopolitickým cieľom je urobiť z Južnej Kórey "významný svetový štát", ktorý bude presadzovať slobodu, mier a prosperitu na základe svojich liberálnodemokratických hodnôt.



Kim Song-han priblížil, že Jun plánuje na summite Severoatlantickej aliancie v Madride naštartovať medzinárodnú spoluprácu proti severokórejskému jadrovému programu.



Podľa generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga by sa na summite v Madride mali štáty dohodnúť na balíku pomoci pre Ukrajinu, ktorý Kyjevu pomôže prejsť zo starých sovietskych zbraní na štandardné vybavenie Severoatlantickej aliancie.



Soul chce na tomto stretnutí oznámiť ďalšiu humanitárnu pomoc pre Kyjev. Zbrane však Ukrajine poskytnúť neplánuje, píše agentúra Jonhap.