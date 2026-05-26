< sekcia Zahraničie
Južná Kórea plánuje vyrobiť útočnú ponorku s jadrovým pohonom
Minister ohlásil program budovania ponoriek v snahe o jeho zrýchlenie po tom, čo vlani v októbri krajina získala súhlas USA na summite lídrov oboch krajín.
Autor TASR
Soul 26. mája (TASR) - Južná Kórea plánuje vyvinúť útočné ponorky s jadrovým pohonom, ktoré budú využívať nízko obohatený urán. Prvú by krajina mohla skonštruovať už v polovici 30. rokov 21. storočia, uviedol v utorok minister obrany An Kju-bek. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.
Minister ohlásil program budovania ponoriek v snahe o jeho zrýchlenie po tom, čo vlani v októbri krajina získala súhlas USA na summite lídrov oboch krajín.
Cieľom projektu „Jang Bogo N“ je vyvinúť a postaviť v Južnej Kórei ponorky s jadrovým pohonom a uviesť ich do prevádzky približne v druhej polovici 30. rokov 21. storočia, uviedol šéf rezortu na stretnutí o obrannej stratégii, ktorému predsedal prezident I Če-mjong.
„Budeme pracovať na dokončení prvej ponorky s jadrovým pohonom v polovici 30. rokov a následne pokračovať vo vývoji, aby sme ju uviedli do prevádzky v druhej polovici 30. rokov alebo neskôr,“ ozrejmil minister.
Minister ohlásil program budovania ponoriek v snahe o jeho zrýchlenie po tom, čo vlani v októbri krajina získala súhlas USA na summite lídrov oboch krajín.
Cieľom projektu „Jang Bogo N“ je vyvinúť a postaviť v Južnej Kórei ponorky s jadrovým pohonom a uviesť ich do prevádzky približne v druhej polovici 30. rokov 21. storočia, uviedol šéf rezortu na stretnutí o obrannej stratégii, ktorému predsedal prezident I Če-mjong.
„Budeme pracovať na dokončení prvej ponorky s jadrovým pohonom v polovici 30. rokov a následne pokračovať vo vývoji, aby sme ju uviedli do prevádzky v druhej polovici 30. rokov alebo neskôr,“ ozrejmil minister.