Južná Kórea po nehode lietadla upraví betónové bariéry na letiskách

Soul 13. januára (TASR) – Betónové bariéry na letiskách v Južnej Kórei budú po nehode lietadla spoločnosti Jeju Air, ktorá si vyžiadala desiatky obetí, upravené, uviedli v pondelok miestne úrady. Lietadlá bariéry používajú pri navigácii po celej krajine. TASR informuje na základe pondelkovej správy agentúry AFP.



Lietadlo Boeing 737-800 havarovalo 29. decembra počas letu z Thajska do juhokórejského mesta Muan. Stroj na letisku Muan pristál bez vysunutia podvozku na trupe, zišiel z pristávacej dráhy a po náraze do betónovej bariéry explodoval. Pri výbuchu zahynulo 179 zo 181 cestujúcich na palube, ide o najhoršiu leteckú tragédiu v histórii Južnej Kórey.



"Bolo vyhodnotené, že deväť zariadení na siedmich letiskách prejde modernizáciou vrátane modernizácie lokalizéra a jeho základov. Letisko Muan bude jedným z týchto letísk," uvádza vyhlásenie juhokórejského ministerstva dopravy.



Zmeny sa dotknú aj medzinárodných letísk v mestách Jeju a Kimhä, dodáva AFP.



Juhokórejskí a americkí experti haváriu naďalej vyšetrujú a sústredia sa na zodpovedanie otázok, ktoré sa objavili v súvislosti s lokalizérom a jeho umiestnením na konci pristávacej dráhy. Lokalizér je súčasť navigačného systému letiska, ktoré pomáha lietadlám pri pristátí a jeho súčasťou je betónový múr, ktorý slúži ako jeho základ, jeho prítomnosť na konci dráhy však zhoršila následky havárie, vysvetľuje AFP.



Vyšetrovanie skomplikoval fakt, že záznamníky údajov umiestnené v lietadlách označované ako čierne skrinky nezaznamenali posledné štyri minúty letu, uviedlo v sobotu ministerstvo dopravy.



Letisko Muan zostane uzatvorené najmenej do 19. januára, píše AFP s odvolaním na ministerstvo dopravy.