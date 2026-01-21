< sekcia Zahraničie
Južná Kórea podnikla razie u podozrivých v súvislosti s letmi dronov
Pchjongjang začiatkom januára obvinil Soul zo zodpovednosti za prelet dronu nad pohraničným mestom Kesong.
Autor TASR
Soul 21. januára (TASR) - Juhokórejskí vyšetrovatelia v stredu vykonali razie v kanceláriách a domovoch troch civilistov, ktoré sú podozriví z účasti na vyslaní dronov na územie Severnej Kórey. S odvolaním sa na juhokórejskú políciu o tom informovala agentúra AFP.
Pchjongjang začiatkom januára obvinil Soul zo zodpovednosti za prelet dronu nad pohraničným mestom Kesong. Zverejnil aj fotografie objektu, ktorý označil za trosky stroja zostreleného severokórejskou protivzdušnou obranou.
Južná Kórea poprela, že by sa na operácii podieľala jej armáda alebo vláda, no naznačila možnosť, že za ňou mohli stáť civilisti. Úrady zároveň avizovali, že v prípade potvrdenia tejto verzie budú vinníci potrestaní.
„Spoločný vyšetrovací tím armády a polície vykonáva domové prehliadky a zaistenie dôkazov... obydliach a kanceláriách troch civilov podozrivých v súvislosti s incidentom s dronom,“ uviedla v stredu v krátkom vyhlásení Kórejská národná policajná agentúra. Vyšetrovatelia prisľúbili „dôkladné preverenie prípadu“.
Zodpovednosť za narušenie severokórejského vzdušného priestoru medzičasom priznal jeden muž, ktorý tvrdí, že chcel zistiť úroveň radiácie v okolí uránového spracovateľského závodu Pchjongsan.
„Dron som vyslal, aby som zmeral radiáciu a kontamináciu ťažkými kovmi v okolí tohto zariadenia,“ povedal muž identifikovaný v nedávnom rozhovore pre televíziu ako Oh.
Juhokórejský prezident I Če-mjong dronovú operáciu odsúdil a označil ju za „akt rozpútania vojny“. „Je to ekvivalent výstrelu smerom na Sever,“ vyhlásil v utorok s tým, že ľudia, ktorí sú za to zodpovední, musia byť prísne potrestaní, aby sa podobné incidenty neopakovali.
Južná a Severná Kórea sú technicky stále vo vojnovom stave, keďže kórejská vojna z rokov 1950–53 sa skončila len prímerím, nie mierovou zmluvou.
Kauza s dronmi prichádza v čase, keď bývalý juhokórejský prezident Jun Suk-jol čelí pred súdom obvineniam, že nezákonne nariadil dronové operácie s cieľom vyprovokovať reakciu Pchjongjangu a využiť ju ako zámienku pre krátkodobý pokus o zavedenie stanného práva. Jun bol vlani v apríli v súvislosti s týmto pokusom zbavený funkcie.
Pchjongjang začiatkom januára obvinil Soul zo zodpovednosti za prelet dronu nad pohraničným mestom Kesong. Zverejnil aj fotografie objektu, ktorý označil za trosky stroja zostreleného severokórejskou protivzdušnou obranou.
Južná Kórea poprela, že by sa na operácii podieľala jej armáda alebo vláda, no naznačila možnosť, že za ňou mohli stáť civilisti. Úrady zároveň avizovali, že v prípade potvrdenia tejto verzie budú vinníci potrestaní.
„Spoločný vyšetrovací tím armády a polície vykonáva domové prehliadky a zaistenie dôkazov... obydliach a kanceláriách troch civilov podozrivých v súvislosti s incidentom s dronom,“ uviedla v stredu v krátkom vyhlásení Kórejská národná policajná agentúra. Vyšetrovatelia prisľúbili „dôkladné preverenie prípadu“.
Zodpovednosť za narušenie severokórejského vzdušného priestoru medzičasom priznal jeden muž, ktorý tvrdí, že chcel zistiť úroveň radiácie v okolí uránového spracovateľského závodu Pchjongsan.
„Dron som vyslal, aby som zmeral radiáciu a kontamináciu ťažkými kovmi v okolí tohto zariadenia,“ povedal muž identifikovaný v nedávnom rozhovore pre televíziu ako Oh.
Juhokórejský prezident I Če-mjong dronovú operáciu odsúdil a označil ju za „akt rozpútania vojny“. „Je to ekvivalent výstrelu smerom na Sever,“ vyhlásil v utorok s tým, že ľudia, ktorí sú za to zodpovední, musia byť prísne potrestaní, aby sa podobné incidenty neopakovali.
Južná a Severná Kórea sú technicky stále vo vojnovom stave, keďže kórejská vojna z rokov 1950–53 sa skončila len prímerím, nie mierovou zmluvou.
Kauza s dronmi prichádza v čase, keď bývalý juhokórejský prezident Jun Suk-jol čelí pred súdom obvineniam, že nezákonne nariadil dronové operácie s cieľom vyprovokovať reakciu Pchjongjangu a využiť ju ako zámienku pre krátkodobý pokus o zavedenie stanného práva. Jun bol vlani v apríli v súvislosti s týmto pokusom zbavený funkcie.