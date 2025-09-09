Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Južná Kórea podnikla v OSN ďalší krok k obnoveniu sankcií voči Iránu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Južná Kórea dokončila návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorá by natrvalo zrušila sankcie voči Iránu.

Autor TASR
New York 9. septembra (TASR) - Južná Kórea v pondelok dokončila návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorá by natrvalo zrušila sankcie voči Iránu. Tento krok sa od nej vyžadoval, pretože v súčasnosti 15-člennej rade predsedá. Termín hlasovania však zatiaľ nestanovili, informovala s odvolaním sa na diplomatov agentúra Reuters.

Británia, Francúzsko a Nemecko 28. augusta spustili 30-dňový proces obnovenia sankcií OSN voči Teheránu, ktorý obvinili z nedodržiavania jeho tzv. jadrovej dohody so svetovými veľmocami z roku 2015. Jej cieľom bolo zabrániť Iránu vo vývoji nukleárnych zbraní.

V rámci mechanizmu opätovného zavedenia sankcií, známeho aj ako „snapback“, musí BR OSN do konca septembra hlasovať o návrhu na trvalé zrušenie sankcií voči Iránu. Británia a Francúzsko ako stáli členovia rady môžu takúto rezolúciu vetovať a tým sankcie opätovne zaviesť.

Ak by žiaden z členov rady takúto rezolúciu nepredložil do desiatich dní od iniciovania mechanizmu „snapback“, musela by to urobiť predsednícka krajina, ktorou je v septembri Južná Kórea. Tá po dokončení textu rezolúcie môže návrh predložiť na hlasovanie kedykoľvek pred vypršaním 30-dňovej lehoty. Nie je pravdepodobné, že by bola rezolúcia prijatá.

Británia, Francúzsko a Nemecko sa stále snažia presvedčiť Irán, aby splnil tri požiadavky a termín na obnovenie sankcií sa tak mohol posunúť na neskôr. Poskytlo by to priestor pre rozhovory o dlhodobej dohode, ktorá by riešila obavy týkajúce sa jadrového programu Teheránu. Takýto odklad by si vyžiadoval rezolúciu BR OSN.

Rusko a Čína ako spojenci Iránu koncom augusta separátne pripravili návrh rezolúcie BR OSN, ktorá by predĺžila platnosť dohody z roku 2015 o šesť mesiacov a vyzvala všetky strany, aby okamžite obnovili rokovania. O hlasovanie zatiaľ nepožiadali.
