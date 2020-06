Južná Kórea pohrozila znovuzavedením pravidiel spoločenského odstupu

Soul 12. júna (TASR) - Južná Kórea predĺži platnosť preventívnych a hygienických opatrení proti šíreniu nového koronavírusu dovtedy, kým denné počty nakazených neklesnú na jednociferné číslo. V piatok to vyhlásil juhokórejský minister zdravotníctva Park Nung-hu. Zároveň varoval, že ak sa tento cieľ nedosiahne, znovu sa budú musieť zaviesť prísne pravidlá spoločenského odstupu. Informácie priniesla tlačová agentúra Reuters.



Oznámenie ministra prišlo v období, keď v Južnej Kórei stále hlásia dvojciferné denné prírastky počtu nakazených po tom, ako sa objavili nové lokálne ohniská epidémie v oblasti okolo hlavného mesta Soul. Vo štvrtok zaznamenali v Južnej Kórei 56 nových prípadov infekcie, takže celkový počet infikovaných stúpol na 12.003 a 277 úmrtí.



Úrady budú posudzovať, či vrátia opatrenia prísneho sociálneho odstupu, ak sa denné počty infekcií budú držať v takejto výške, uviedol minister na brífingu.



"Súčasné nariadenia sú zamerané na zastavenie šírenia infekcií, ktoré sa sústreďujú v oblasti Soulu, ale môže to vyústiť do návratu sociálneho odstupu," povedal.



Za posledné dva týždne sa vyše 96 percent nových prípadov nákazy koronavírusom vyskytlo v metropolitnej oblasti Soulu, spresnil minister. Zo štvrtkových nových prípadov hlásili 42 v oblasti Soulu.



V Južnej Kórei platia obmedzenia pre zhromažďovanie a od 29. mája tam zaznamenávajú každého návštevníka ôsmich vysoko rizikových prevádzok, ako sú napríklad nočné kluby a bary.



Pravidlá prísneho sociálneho odstupu budú do úvahy prichádzať vtedy, ak 50 denných prípadov nákazy bude trvať viac než dva týždne, a aj v závislosti od počtu nových lokálnych ohnísk, dodal minister.