Juhokórejská polícia spravila raziu v súvislosti s letákovou kampaňou

Soul 26. júna (TASR) – Juhokórejská polícia dnes vykonala raziu v kancelárii aktivistu, ktorý je zodpovedný za nedávnu letákovú kampaň namierenú proti režimu severokórejského vodcu Kim Čong-una. Informovala o tom agentúra AP.



Podľa juhokórejských úradov uvedená letáková kampaň v posledných týždňoch zintenzívnila napätie medzi oboma Kóreami. To vyústilo do zničenia budovy spoločného styčného úradu symbolizujúceho snahy o medzikórejské zmierenie na severokórejskej strane hraníc. Budovu zničila KĽDR, ktorá zároveň prerušila všetky komunikačné linky s Južnou Kóreou.



Juhokórejská polícia v piatok uviedla, že v kancelárii aktivistu Pak Sang-haka zabavila letáky, účtovné knihy a ďalšie súvisiace materiály. Aktivistu okrem toho predvolajú na policajný výsluch.



Juhokórejská vláda už pred dvoma týždňami avizovala, že iniciuje obvinenia voči skupinám aktivistov, ktoré pravidelne vypúšťali na územie Severnej Kórey nádoby s ryžou a teplovzdušné balóny s letákmi kritizujúcimi tamojšiu situáciu v oblasti ľudských práv a jadrový program Pchjongjangu.



Severokórejský utečenec Pak sa stal stredobodom pozornosti po tom, ako Severná Kórea využila jeho letákovú kampaň na ospravedlnenie krokov namierených proti svojmu južnému susedovi.



Nátlak juhokórejských úradov na aktivistov podľa kritikov dokazuje, že vláda prezidenta Mun Če-ina obetuje demokratické princípy, aby si udržala dobré vzťahy so Severnou Kóreou.



Zvýšené napätie medzi oboma Kóreami trvá už niekoľko týždňov. KĽDR okrem iného pohrozila zrušením dohôd z roku 2018, na základe ktorých obe krajiny zastavili cvičenia streľby, odstránili niektoré pozemné míny a zrušili strážne stanovištia v pohraničnej oblasti. KĽDR sa tiež pripravuje spustenie vlastnej letákovej kampane zameranej proti Soulu.



Viacerí pozorovatelia sa domnievajú, že Severná Kórea môže úmyselne zvyšovať napätie, aby podporila pozíciu vlastného vedenia a zintenzívnila tlak na Spojené štáty. KĽDR podľa nich naliehavo potrebuje zmiernenie sankcií, keďže jej ekonomiku negatívne postihlo to, že musela v dôsledku koronavírusovej pandémie uzavrieť hranice s Čínou ako hlavným obchodným partnerom.