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Južná Kórea potvrdila prvý prípad cholery za desať rokov
Cholera sa šíri najmä kontaminovanou vodou a potravinami.
Autor TASR
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Soul 20. novembra (TASR) - V Južnej Kórei potvrdili prvý prípad cholery za posledných desať rokov. Zdravotnícke úrady vyzvali obyvateľov, aby dodržiavali preventívne opatrenia. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.
Kórejský úrad pre kontrolu a prevenciu chorôb (KDCA) uviedol, že nákazu cholerou potvrdili na základe laboratórnych testov vzoriek od pacienta, ktorý začiatkom mesiaca navštívil pohotovosť v prístavnom meste Čchangwon na juhovýchode krajiny. Mal príznaky zvracania a hnačky.
Pacient sa už zotavil a v utorok ho prepustili z nemocnice. Počas uplynulých dvoch mesiacov necestoval do zahraničia. Zdravotníci sa teraz snažia zistiť zdroj nákazy a vypátrať ľudí, s ktorými bol pacient v kontakte.
Predchádzajúce tri prípady cholery zaznamenali v krajine v roku 2016. Pravdepodobne súviseli s kontaminovanými morskými plodmi. Počas rozsiahlejšieho výskytu nákazy v roku 2001 ochorelo najmenej 162 ľudí.
Cholera sa šíri najmä kontaminovanou vodou a potravinami. Preniesť sa môže aj kontaktom so stolicou alebo zvratkami nakazenej osoby. Najčastejším príznakom je hnačka. Vážný priebeh ochorenia môže viesť k dehydratácii alebo šoku, ktoré môžu byť pri oneskorenej liečbe smrteľné.
KDCA vydal odporúčania piť bezpečnú vodu, konzumovať tepelne upravené jedlá, a ovocie a zeleninu dôkladne umývať a šúpať. Zdravotnícke zariadenia vyzval, aby podozrivé prípady bezodkladne testovali a hlásili.
Kórejský úrad pre kontrolu a prevenciu chorôb (KDCA) uviedol, že nákazu cholerou potvrdili na základe laboratórnych testov vzoriek od pacienta, ktorý začiatkom mesiaca navštívil pohotovosť v prístavnom meste Čchangwon na juhovýchode krajiny. Mal príznaky zvracania a hnačky.
Pacient sa už zotavil a v utorok ho prepustili z nemocnice. Počas uplynulých dvoch mesiacov necestoval do zahraničia. Zdravotníci sa teraz snažia zistiť zdroj nákazy a vypátrať ľudí, s ktorými bol pacient v kontakte.
Predchádzajúce tri prípady cholery zaznamenali v krajine v roku 2016. Pravdepodobne súviseli s kontaminovanými morskými plodmi. Počas rozsiahlejšieho výskytu nákazy v roku 2001 ochorelo najmenej 162 ľudí.
Cholera sa šíri najmä kontaminovanou vodou a potravinami. Preniesť sa môže aj kontaktom so stolicou alebo zvratkami nakazenej osoby. Najčastejším príznakom je hnačka. Vážný priebeh ochorenia môže viesť k dehydratácii alebo šoku, ktoré môžu byť pri oneskorenej liečbe smrteľné.
KDCA vydal odporúčania piť bezpečnú vodu, konzumovať tepelne upravené jedlá, a ovocie a zeleninu dôkladne umývať a šúpať. Zdravotnícke zariadenia vyzval, aby podozrivé prípady bezodkladne testovali a hlásili.