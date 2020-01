Južná Kórea potvrdila prvý prípad koronavírusu šíriaceho sa v Číne

Soul 20. januára (TASR) - V Južnej Kórei v pondelok potvrdili prvý prípad ochorenia spôsobeného doteraz neznámym kmeňom koronavírusu, ktorý spôsobil epidémiu v Číne. Uviedla to agentúra Jonhap.



Ako informovalo Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC), u 35-ročnej Číňanky zistili v nedeľu po príchode na medzinárodné letisko v Inčcheone horúčku, problémy s dýchaním a iné príznaky. Následne bola pozitívne testovaná na spomínaný koronavírus.



Žena minulý týždeň odcestovala do čínskeho mesta Wu-chan, odkiaľ sa nový vírus začal vlani v decembri zrejme šíriť. Podľa KCDC prišla pacientka v sobotu do nemocnice vo Wu-chane so symptómami prechladnutia a dostala predpísané lieky. Po prílete do mesta Inčcheon ju vzali do karantény. Jej stav je stabilný a následne bola premiestnená do izolácie v nemocnici.



V Číne pribudlo cez víkend 139 nových prípadov zápalu pľúc, ktoré spôsobil doteraz neznámy druh koronavírusu. Tri z nich boli hlásené už aj mimo veľkomesta Wu-chan: dva sa objavili v pekinskom obvode Ta-sing, jeden v provincii Kuang-tung.



Mimo Číny boli hlásené dva prípady v Thajsku a jeden v Japonsku, pričom všetky sa týkajú ľudí z Wu-chanu alebo tých, ktorí ho nedávno navštívili.



Čínske zdravotnícke úrady tvrdia, že nový kmeň koronavírusu sa neprenáša medzi ľuďmi nákazlivý. Naopak, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) za určitých podmienok nevylučuje jeho prenos z človeka na človeka.



Nový kmeň koronavírusu vyvolal obavy, pretože patrí to tej istej rodiny ako vírus spôsobujúci ťažký akútny respiračný syndróm SARS, ktorému v rokoch 2002 a 2003 podľahlo v Číne a Hongkongu takmer 650 ľudí.



Vedci z univerzity Imperial College London však predpokladajú, že rozšírenie nového vírusu je omnoho väčšie, ako je známe a počet pacientov odhadujú na viac ako 1700.



Koronavírusy spôsobujú najčastejšie neškodné choroby, ako je prechladnutie, ale aj nebezpečné respiračné ochorenia ako SARS a MERS.