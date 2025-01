Južná Kórea zažíva husté sneženie, dopravu obmedzili

Soul 28. januára (TASR) - Južná Kórea zažíva v utorok už druhý deň po sebe husté sneženie. Počasie si vynútilo dopravné obmedzenia, a to v čase blížiaceho sa kórejského lunárneho nového roka 2025, na ktorého oslavy smerujú mnohí ľudia do svojich rodných miest. Na cestách sa tak tvoria zápchy a došlo už k viacerým nehodám, informuje TASR podľa správy agentúry Jonhap.



V celej krajine bolo zrušených najmenej 111 letov, z ktorých 68 malo odlietať z najväčšieho juhokórejského Medzinárodného letiska Inčchon ležiaceho západne od Soulu.



Pozastavené sú aj plavby rybárskych i osobných lodí spájajúcich juhokórejské ostrovy s pevninskými prístavmi.



Viaceré linky juhokórejských rýchlovlakov KTX premávajú pomalšie než zvyčajne. Spoločnosť, ktorá ich prevádzkuje, uviedla, že sa tak deje s ohľadom na bezpečnosť cestujúcich.



Na ostrove Čedžu-do úplne uzavreli hlavné cesty prechádzajúce cez horu Hallasan, keďže v tamojších horských oblastiach napadlo až do 130 centimetrov snehu. Pre verejnosť, taktiež z bezpečnostných dôvodov, zatvorili v celej krajine aj zhruba 20 národných parkov.



Podľa juhokórejských meteorológov by malo snežiť aj v stredu. Výstrahy súvisiace s chladným počasím platia vo viacerých častiach krajiny. Najnižšie teploty (okolo mínus 15 stupňov Celzia) sa očakávajú skoro ráno na východnom pobreží krajiny.



Kórejský lunárny Nový rok (Sollal) pripadá na stredu 29. januára, pričom jeho oslavy sprevádzajú tentokrát šesťdňové prázdniny i pracovné voľno (od 25. do 30. januára).