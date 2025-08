Dažde na juhu Južnej Kórey si vyžiadali najmenej jednu obeť

Soul 4. augusta (TASR) - Silné dažde na juhu Južnej Kórey si vyžiadali v noci na pondelok najmenej jednu obeť, osem zranených a tisíce osôb boli evakuované, uviedli v pondelok tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.



V okrese Sančchong sa v dôsledku prívalových dažďov do bezpečia uchýlilo celkovo 2559 osôb. Kórejský meteorologický úrad (KMA) odhaduje, že v oblastiach na juhu krajiny spadlo od nedele do pondelka rána 50 až 200 milimetrov zrážok, v niektorých pobrežných oblastiach provincie Južná Čolla až 250 mm.



V nedeľu večer sa našlo telo 60-ročného muža, ktorého zmietla záplavová vlna v okrese Muan na juhozápade. Ďalších osem ľudí utrpelo v ten istý deň zranenia pri dopravnej nehode na diaľnici v neďalekom okrese Damjang, kde vozidlo narazilo do zvodidiel.



V nedeľu o 23.00 h miestneho času (16.00 h SELČ) zvýšilo krízové riaditeľstvo pohotovosť pre silné dažde o jeden stupeň na úroveň 2.



KMA predpovedá na pondelok silné dažde v celej krajine. V niektorých oblastiach v dôsledku prívalových dažďov zrušili varovania pred horúčavami a v pondelok sa očakávajú teploty od 29 do 34 stupňov Celzia.