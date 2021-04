Južná Kórea predstavila prototyp bojovej stíhačky vlastnej výroby

Soul 9. apríla (TASR) - Kórea v piatok predstavila prototyp prvého viacúčelového bojového lietadla vlastnej výroby KAI KF-21. Kórejský prezident Mun Če-in ho vyzdvihol ako budúcu hlavnú oporu vzdušných síl svojej krajiny. Podľa neho ide o krok smerom k väčšej vojenskej nezávislosti Kórey, informovala agentúra Reuters.



Lietadlo novej generácie vyvinuté spoločnosťou Korea Aerospace Industries (KAI) má byť lacnejšou, ale i menej sofistikovanou alternatívou amerického lietadla F-35 Lightning II, na ktoré sa Kórea spolieha.



Na predstavení prototypu v centrále spoločnosti KAI v meste Sačchon sa okrem prezidenta zúčastnili aj predstavitelia Indonézie, ktorá na tomto projekte spolupracovala. "Začala sa nová éra nezávislej obrany," vyhlásil Mun Če-in.



Juhokórejský prezident sa usiluje posilniť obranný priemysel, ktorý má podporiť ekonomický rast prostredníctvom exportu i umožniť väčšiu nezávislosť od Spojených štátov ako hlavného spojenca Soulu.



Južná Kórea pokračuje v nákupe veľkého množstva vojenského vybavenia z USA, ale po nástupe Mun Če-ina do úradu armáda oznámila, že "jej akvizičná politika sa zmení tak, aby sa sústredila skôr na domáci výskum a vývoj než na nákupy zo zahraničia".



Spoločnosť KAI plánuje tento rok vykonať testovanie prototypu na zemi, prvé letové skúšky sa očakávajú v roku 2022. V pláne je napokon nahradiť väčšinu starších stíhačiek F-4 Phantom II a Northrop F-5 americkej výroby a vyrábať viac na export.



Kórea bude mať do roku 2028 najmenej 40 bojaschopných lietadiel typu KAI KF-21, pričom do roku 2032 by ich malo byť 120, vyhlásil Mun Če-in. Kórea a Indonézia sa na spoločnom vývoji lietadla dohodli v roku 2014.