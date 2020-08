Južná Kórea preveruje fungovanie organizácií utečencov z KĽDR

Soul 12. augusta (TASR) - Južná Kórea začala s kontroverznou previerkou organizácií severokórejských utečencov pôsobiacich na jej území. Informovala o tom v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na vyjadrenie hovorkyne juhokórejského ministerstva obrany.



Vláda podľa hovorkyne preskúma, či týchto 25 združení, z ktorých 13 vedú disidenti z KĽDR, funguje "v súlade so svojimi vytýčenými cieľmi". V prípade, že v tejto súvislosti objaví nezrovnalosti, budú severokórejským aktivistom hroziť postihy.



Opatrenie vyvolalo kritiku zo strany severokórejských aktivistov, ktorí ho označili za pokus o umlčanie. Podporu utečeneckým skupinám vyjadrilo v tomto smere aj viacero ľudskoprávnych organizácií, píše DPA.



Organizácia Human Rights Watch (HRW) ešte koncom júla obvinila Soul zo zastrašovania organizácií severokórejských utečencov.



Juhokórejský rezort obrany zrušil v júli licenciu dvom takýmto združeniam vrátane Bojovníkov za slobodnú Severnú Kóreu (FFNK), a to v súvislosti s ich vypúšťaním letákov kritizujúcich KĽDR.



Podľa ministerstva totiž svojou činnosťou, ktorá zahŕňala aj zmienené vypúšťanie letákov, "vážne bránili vládnej politike zjednotenia". Letáky, ktoré severokórejskí disidenti vypustili ponad územie svojej vlasti, vyzývali obyvateľov KĽDR na zvrhnutie autoritárskeho režimu vodcu Kim Čong-una, pripomína AFP.



Soul sa zároveň vyjadril, že takéto akcie "zvyšujú napätie na polostrove a ohrozujú bezpečnosť obyvateľov pohraničného územia". Aktivisti vypustili balóny s celkovo polmiliónom letákov.



Dlhodobo napäté medzikórejské vzťahy sa následne ešte viac vyhrotilo v júni po tom, ako KĽDR v reakcii vyhodila do vzduchu budovu spoločného styčného úradu s Južnou Kóreou, ktorý symbolizoval snahy o zmierenie oboch štátov Kórejského polostrova.