Južná Kórea: Prezident udelil milosť dedičovi Samsungu

Soul 12. augusta (TASR) - Juhokórejský prezident Jun Sok-jol v piatok udelil milosť dedičovi technologického gigantu Samsung I Če-jongovi. Oznámilo to juhokórejské ministerstvo spravodlivosti, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a Jonhap.



I Če-jong, ktorý bol vlani v januári odsúdený za jeho rolu v korupčnom škandále, bude omilostený, aby mal šancu "prispieť k prekonaniu hospodárskej krízy" v krajine, uviedol juhokórejsky rezort spravodlivosti vo vyhlásení.



Súd minulý rok usvedčil tohto podnikateľa z podplácania exprezidentky a jej dôverníčky Čche Son-sil. Výmenou za úplatky mal získať štátnu podporu pri zlúčení dvoch dcérskych spoločností Samsungu. Vlani v auguste bol podmienečne prepustený, no po výkone trestu odňatia slobody mu bolo na päť rokov obmedzené zamestnanie, vysvetľuje AFP. Prezidentská milosť mu tak umožní plnohodnotný návrat do práce.



"V dôsledku svetovej hospodárskej krízy sa dynamika a vitalita národného hospodárstva zhoršila a hospodársky prepad by sa mal predĺžiť," uviedlo ministerstvo spravodlivosti. Prezident preto udelil milosť dedičovi Samsungu a ďalším podobne vysokopostaveným manažérom, aby mohli "viesť motor nepretržitého rastu krajiny prostredníctvom aktívnych investícií do technológií a vytvárania pracovných miest", dodalo.



Jun omilostil v piatok okrem Iho aj ďalších troch podnikateľov vrátane Šin Tong-bina, šéfa korporácie Lotte, ktorý bol bol v roku 2018 za korupčnú kauzu odsúdený na podmienečný trest odňatia slobody na dva a pol roka.