Južná Kórea: Pri havárii lietadla zahynulo 179 ľudí, prežili len dvaja

Muan 29. decembra (TASR) – Nehodu juhokórejského dopravného lietadla so 181 ľuďmi na palube prežili v nedeľu len dve osoby, oznámili miestne úrady. K najhoršiemu leteckému nešťastiu v Južnej Kórei došlo na Medzinárodnom letisku Muan na juhozápade krajiny, kde lietadlo pri pristávaní bez vysunutého podvozku zišlo z dráhy, narazilo do betónovej steny a explodovalo. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry Jonhap.



Na palube stroja Boeing 737-800 spoločnosti Jeju Air smerujúceho z thajského Bangkoku bolo 175 pasažierov a šiesti členovia posádky. Cestujúci, 82 mužov a 93 žien vo veku od troch do 78 rokov, boli z Južnej Kórey okrem dvoch žien z Thajska.



Nehoda sa odohrala okolo 9.00 h miestneho času (1.00 h SEČ) a úrady večer potvrdili, že o život prišlo 179 ľudí. Záchranári našli živých len dvoch členov posádky, muža a ženu, ktorých vytiahli zo zadnej časti horiaceho lietadla. So zraneniami ich previezli do nemocníc a neboli v ohrození života, uviedli agentúry Reuters a AP.



"Po tom, ako lietadlo narazilo do múru, pasažierov vyhodilo z lietadla. Šance na prežitie boli veľmi mimoriadne nízke," uviedol zástupca hasičského zboru. "Lietadlo bolo takmer úplne zničené a je ťažké identifikovať zosnulých," doplnil.



Úrady sa domnievajú, že nehodu mohlo zapríčiniť zlyhanie podvozku, pravdepodobne v dôsledku zrážky z vtákom, vyšetrovatelia však naďalej zisťujú všetky potrebné okolnosti. Z trosiek vytiahli obe tzv. čierne skrinky, zapisovače letových údajov a hlasov v pilotnej kabíne. Stanovenie presnej príčiny však môže trvať mesiace, uviedol Jonhap.



Úradujúci juhokórejský prezident Čche Sang-mok vyhlásil od nedele sedemdňový štátny smútok. Prisľúbil tiež potrebnú finančnú pomoc pri odstraňovaní následkov a podporu rodinám obetí. Príslušným orgánom nariadil, aby na pomoc nasadili všetky dostupné zdroje vrátane vybavenia, personálu a infraštruktúry.



Na lokalizáciu požiaru nasadili 32 hasičských áut a niekoľko vrtuľníkov. Na miesto vyslali približne 1560 hasičov, policajtov, vojakov a ďalších záchranárov.