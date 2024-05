Výbuch granátu mu bol osudný: Počas výcviku zomrel juhokórejský vojak

Soul 21. mája (TASR) - Jeden človek prišiel o život a ďalší utrpel v utorok zranenia pri výbuchu granátu počas výcviku juhokórejskej armády. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



K výbuchu došlo počas výcviku vojenskej jednotky zameranom na hádzanie granátov v provincii Južný Čchungčchong asi 100 kilometrov od hlavného mesta Soul.



Obaja zranení muži boli rýchlo prevezení do vojenskej nemocnice, no vojak v zácviku zomrel, uviedlo juhokórejské ministerstvo obrany vo vyhlásení. Dodalo, že dôstojník, ktorý utrpel pri výbuchu zranenia, je pri vedomí a v starostlivosti lekárov.



Armáda podľa ministerstva vyjadruje úprimnú sústrasť rodine zosnulého vojaka a v spolupráci s políciou vyšetrí presnú príčinu nehody.



Všetci juhokórejskí muži mladší než 30 rokov musia absolvovať dvojročnú vojenskú službu. Je to tak najmä preto, že Južná Kórea je technicky vo vojne so Severnou Kóreou. Juhokórejská armáda sa pritom z veľkej časti opiera práve o brannú povinnosti, pričom muži sú často v rámci povinnej vojenskej služby vysielaní aj na pozície na hraniciach so Severnou Kóreou.



Pre mnohých mladých Juhokórejčanov je branná povinnosť nechceným zásahom do ich štúdia či kariéry. Smrť odvedenca v službe je pre juhokórejskú vládu a armádu veľmi citlivou záležitosťou. Prípad vojaka námornej pechoty, ktorý zomrel vlani, sa stal pred aprílovými parlamentnými voľbami politickou záležitosťou.



Pred niekoľkými rokmi tiež došlo k sérii nehôd, ktoré zahŕňali samovraždy či incidenty, keď regrúti obrátili svoje zbrane proti iným príslušníkom svojich jednotiek.