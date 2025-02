Pri výbuchu nádrže s ropou zahynula jedna osoba v Kórejskej republike

Ulsan 10. februára (TASR) - Nádrž na skladovanie ropy v juhokórejskom meste Ulsan v pondelok po výbuchu zachvátili plamene. Pri incidente zahynula jedna osoba a jednu previezli so zraneniami do nemocnice, informuje TASR podľa správ denníka Korea JoongAng Daily a agentúry YNA.



Podľa hasičov nastal výbuch o 11.15 h miestneho času (03.15 h SEČ) v prekladisku United Terminal Korea. V okolí nádrže sa nachádzali dve osoby. Úradujúci prezident Čche Sang-mok nariadil zložkám vynaložiť maximálne úsilie na uhasenie požiaru.



Podľa denníka Korea JoongAng Daily úrady do akcie nasadili 40 hasičských áut a 93 hasičov. Oheň sa podarilo uhasiť o 14.13 h miestneho času (06.13 h SEČ).