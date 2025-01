Južná Kórea: Prokurátori požiadali o predĺženie väzby pre prezidenta

Soul 24. januára (TASR) - Juhokórejská prokurátora v piatok požiadala o predĺženie väzby pre suspendovaného prezidenta Jun Sok-jola do 6. februára. Prezidenta vyšetrujú pre zavedenia stanného práva 3. decembra 2024, píše TASR podľa správy agentúry Jonhap.



Úrad pre vyšetrovanie korupcie vysokopostavených predstaviteľov (CIO) odovzdal vo štvrtok tento prípad prokuratúre, keďže v jeho právomoci nie je obžalovať prezidenta. Špeciálny tím prokuratúry následne podal žiadosť na súd v Soule o predĺženie Junovej väzby až do 6. februára.



Podľa zákona môže byť podozrivá osoba vo väzbe až desať dní s možnosťou predĺženia o ďalších desať dní. Ak súd predĺženie schváli, prokuratúra vykoná vlastne výsluchy. Teraz nie je známe, či bude Jun ochotný spolupracovať. Prokuratúra však údajne pripravuje žalobu pre prípad, že súd jej žiadosť zamietne, uvádza Jonhap.



Prezident Jun je obvinený zo vzbury pre vyhlásenie stanného práva 3. decembra a zo zneužitia právomocí, keďže vyslal vojakov do parlamentu so zámerom zabrániť poslancom zrušiť stanné právo. Parlament však napriek tomu stanné právo zrušil a Junovi odňal výkon prezidentskej funkcie.



Prezident sa potom opakovane odmietol dostaviť na vypočúvanie a polícia na neho vydala koncom minulého roka zatykač. Zadržali ho až po dvoch týždňoch, keďže sa ukrýval vo svojej rezidencii a prezidentská ochranka odmietla vyšetrovateľov vpustiť dnu. V súčasnosti je preto vo vyšetrovacej väzbe.



Okrem vyšetrovania podozrení z trestných činov prebieha aj proces Junovho odvolania z funkcie (impeachement). Parlament o jeho odvolaní rozhodol ešte v decembri a odvtedy je zbavený svojich právomocí. O jeho definitívnom odvolaní z funkcie rozhodne ústavný súd. V takom prípade sa do 60 dní budú konať predčasné prezidentské voľby. V opačnom prípade sa vráti do úradu.