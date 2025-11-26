< sekcia Zahraničie
Južná Kórea: Prokuratúra žiada pre Han Tok-sua 15-ročný väzenský trest
Prokuratúra o udelenie takéhoto trestu požiadala počas záverečného pojednávania s Hanom na okresnom súde v Soule.
Autor TASR
Soul 26. novembra (TASR) - Juhokórejská špeciálna prokuratúra v stredu navrhla 15-ročné väzenie pre bývalého premiéra Han Tok-sua. Ide o trest za napomáhanie bývalému prezidentovi Jun Sok-jolovi pri vyhlásení stanného práva vlani v decembri a neskoršiu krivú výpoveď pred súdom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.
Prokuratúra o udelenie takéhoto trestu požiadala počas záverečného pojednávania s Hanom na okresnom súde v Soule. Ako prvý z desiatok obžalovaných v prípade decembrového vyhlásenia stanného práva pozná navrhovanú dĺžku trestu.
„Hoci bol obžalovaný jedinou osobou, ktorá mohla v tomto prípade zabrániť povstaleckej situácii, zanedbal svoju povinnosť ako sluha celého národa a podieľal sa na povstaleckom zločine prostredníctvom série činov pred a po vyhlásení stanného práva,“ uviedol jeden z prokurátorov.
Han je obžalovaný z napomáhania vodcovi povstania, zo zohrávania kľúčovej úlohy v povstaní a z krivej výpovede pod prísahou pred ústavným súdom. Podľa prokuratúry tieto činy spáchal v súvislosti s vyhlásením stanného práva.
Junovo prekvapivé vyhlásenie stanného práva 3. decembra 2024 viedlo k nasadeniu vojakov do Národného zhromaždenia. Opoziční poslanci prezidentský dekrét rýchlo prehlasovali, čo viedlo k odvolaniu prezidenta. Juna v apríli oficiálne odvolal z funkcie Ústavný súd, ktorý rozhodol, že vyhlásením stanného práva porušil ústavu.
Han prevzal Junovu funkciu ako dočasný prezident a bol svojho času považovaný za silného kandidáta konzervatívneho bloku do predčasných volieb. Han v máji odstúpil z funkcie, aby sa uchádzal o prezidentský úrad, Junova strana ho však odmietla nominovať za svojho kandidáta.
