Južná Kórea prvýkrát skúšobne odpálila balistickú strelu z ponorky

Soul 15. septembra (TASR) - Južná Kórea v stredu prvýkrát úspešne otestovala balistickú strelu odpaľovanú z ponorky (SLBM). Podľa agentúry AFP sa tak stala v poradí siedmou krajinou na svete, ktorá disponuje takouto modernou technológiou.Správu o otestovaní SLBM zverejnila v stredu kancelária juhokórejského prezidenta Mun Če-ina. Stalo sa tak po tom, ako Severná Kórea v stredu ráno skúšobne odpálila nad Japonské more dve balistické strely.Juhokórejskú strelu SLBM odpálili pod vodou z konvenčnej ponorky vlastnej výroby Ahn Chang-Ho s výtlakom 3000 ton. Podľa prezidentskej kancelárie preletela vopred stanovenú vzdialenosť a zasiahla určený cieľ.Test sa uskutočnil v stredu popoludní miestneho času a na jeho priebeh osobne dozeral prezident Mun Če-in.Severná Kórea predtým vypálila z pevniny smerom nad Japonské more dve neidentifikované balistické strely. Podľa japonskej pobrežnej stráže strely dopadli do mora medzi Kórejským polostrovom a Japonskom, neďaleko výlučnej ekonomickej zóny Japonska. Podľa juhokórejskej armády preleteli zhruba 800 kilometrov, pričom dosiahli maximálnu výšku 60 kilometrov.Podľa mnohých expertov chce Pchjongjang, ktorý čelí medzinárodným sankciám za vývoj jadrových zbraní a balistických rakiet, najnovšími testami demonštrovať svoju vojenskú silu. Stredajší raketový test sa uskutočnil v čase, keď je na rokovaniach v Soule šéf čínskej diplomacie Wang I.