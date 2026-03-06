< sekcia Zahraničie
Južná Kórea rokuje s USA o presune Patriotov na Blízky východ
Autor TASR
Soul 6. marca (TASR) - Juhokórejský minister zahraničných vecí Čo Hjon v piatok oznámil, že armády USA a Južnej Kórey rokujú o možnom presune niektorých amerických raketových obranných systémov Patriot zo Soulu, aby sa mohli použiť vo vojne proti Iránu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Médiá v piatok informovali, že jednotky obsluhujúce tento americký mobilný systém na zachytávanie rakiet sa presunuli z viacerých častí krajiny na leteckú základňu Osan. Čo uviedol, že v súčasnosti nedokáže povedať, či Spojené štáty plánujú systémy preložiť a použiť v konflikte na Blízkom východe. Podľa jeho slov Soul nedostal žiadosť o vojenskú pomoc z Washingtonu. Americký prezident Donald Trump pritom povedal, že prijme všetku pomoc od ktorejkoľvek krajiny v súvislosti s Iránom, pripomína Reuters.
„Pre operačnú bezpečnosť sa nevyjadrujeme k premiestňovaniu ani potenciálnemu preskupovaniu konkrétnych vojenských kapacít alebo prostriedkov,“ vyhlásili americké sily v Južnej Kórei.
Médiá s odvolaním sa na zdroje z juhokórejskej vlády informovali, že systémy Patriot sa pripravujú na presun na Blízky východ a že do Osanu prileteli americké vojenské lietadlá, aby ich tam prepravili, píše Reuters.
V Južnej Kórei sa v rámci obrannej spolupráce s USA nachádza približne 28.500 amerických vojakov a systémy protivzdušnej obrany vrátane spomínaných Patriotov.
Americké a izraelské sily už siedmy deň útočia na strategické ciele v Iráne s cieľom zabrániť Teheránu vyvíjať jadrové zbrane a balistické rakety dlhého doletu.
