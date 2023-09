Južná Kórea: Rusko navrhlo KĽDR spoločné námorné cvičenia s Čínou

Soul 4. septembra (TASR) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu navrhol severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi, aby ich krajiny spolu s Čínou zorganizovali spoločné námorné cvičenie. Napísala o tom v pondelok tlačová agentúra Jonhap s odvolaním na juhokórejskú tajnú službu, informovala agentúra Reuters.



Šojgu navštívil Severnú Kóreu (KĽDR) v júli pri príležitosti osláv výročia podpísania prímeria, ktoré pred 70. rokmi ukončilo kórejskú vojnu. Podľa severokórejských médií sa zúčastnil na vojenskej prehliadke a stretol sa aj s Kim Čong-unom. Počas stretnutia mu mal predložiť návrh na trojstranné námorné cvičenia, tvrdí juhokórejská tajná služba. Detaily však neposkytla.



Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby minulý týždeň povedal, že Rusko vedie tajné rozhovory so Severnou Kóreou s cieľom získať muníciu pre vojnu proti Ukrajine. Nové spravodajské informácie podľa neho ukazujú, že ruský prezident Vladimir Putin a severokórejský vodca Kim Čong-un si vymenili listy.



Rusko a Severná Kórea nedávno vyzvali na užšiu vzájomnú vojenskú spoluprácu. Pchjongjang však popiera, že by s Moskvou obchodoval so zbraňami.



Washington v auguste uvalil sankcie na tri firmy, ktoré obchádzajú sankčné opatrenia voči Severnej Kórei a snažia sa podporovať jej obchody so zbraňami s Ruskom.



Išlo o spoločnosti Verus LLC z Ruska, Defense Engineering LLP z Kazachstanu a Versor s.r.o. zo Slovenska, uviedlo americké ministerstvo financií. Dodalo, že tieto firmy sú spojené s občanom SR Ašotom Mkrtyčevom, ktorého USA v marci sankcionovali za pokus sprostredkovať predaj zbraní z KĽDR do Ruska.



Severná Kórea vykonala od roku 2006 šesť jadrových skúšok a v uplynulých rokoch testovala viacero typov rakiet. Spoločné vojenské cvičenia so susedmi však podniká len zriedka, konštatuje Reuters.