Južná Kórea schválila nový cieľ zníženia emisii skleníkových plynov
Autor TASR
Soul 10. novembra (TASR) - Juhokórejská Prezidentská komisia pre uhlíkovú neutralitu a zelený rast v pondelok schválila cieľ znížiť do roku 2035 emisie skleníkových plynov o 53 až 61 percent v porovnaní s rokom 2018. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.
Vláda sfinalizuje plán zníženia emisií skleníkových plynov na zasadnutí v utorok a oficiálne ho oznámi na klimatickej konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP30) v brazílskom Beléme. Konferencia sa začína v pondelok a potrvá do 21. novembra.
Podľa Parížskej klimatickej dohody z roku 2015 je každá krajina povinná oznámiť a aktualizovať svoje klimatické ciele každých päť rokov. Južná Kórea naposledy prisľúbila znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov v porovnaní s rokom 2018 o 40 percent.
Vláda vyhlásila, že na dosiahnutie cieľa do roku 2035 rozšíri používanie obnoviteľných zdrojov energie a vytvorí „celoštátnu elektrickú sieť novej generácie“.
