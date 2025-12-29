< sekcia Zahraničie
Južná Kórea si pripomenula obete leteckého nešťastia spred roka
Haváriu juhokórejského dopravného lietadla so 181 ľuďmi na palube prežili len dve osoby.
Autor TASR
Soul 29. decembra (TASR) - Juhokórejský prezident I Če-mjong sa v pondelok ospravedlnil za nehodu lietadla juhokórejských aerolínií Jeju Air, ktorá si pred rokom vyžiadala 179 obetí. V prvé výročie tejto tragédie prisľúbil dôveryhodné prešetrenie kľúčových otázok týkajúcich sa prípadu. Rodiny zosnulých a verejnosť si na spomienkovom obrade pripomenuli obete tohto leteckého nešťastia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.
„Viem, že žiadne slová nemôžu plne poskytnúť útechu,“ povedal prezident vo videoodkaze pri príležitosti prvého výročia tragédie. „Ako prezident poverený ochranou životov a bezpečnosťou ľudí sa hlboko ospravedlňujem,“ uviedol I Če-mjong.
Prezident tvrdí, že krajina potrebuje „skutočnú zmenu a akciu, nie prázdne sľuby,“ a vyjadril plnú podporu vyšetrovaniu príčiny nehody, ako aj komplexnú pomoc rodinám obetí.
Vláda podľa prezidenta posilní nezávislosť a profesionalitu Komisie pre vyšetrovanie leteckých a železničných incidentov pod ministerstvom dopravy a vynaloží všetko úsilie na zistenie príčiny nehody. Za hlavnú prioritu označil návrat rodín do ich každodenného života, a to prostredníctvom psychologickej a zdravotnej starostlivosti, právnej pomoci a pomoci pri obstarávaní živobytia.
„Smrteľná nehoda jasne odhalila štrukturálne problémy a nedostatky v našej spoločnosti,“ konštatoval prezident. „Zabezpečiť, aby už nikdy nedošlo k takejto tragédii je to najmenej, čo môžeme na počesť obetí urobiť,“ dodal.
Viac ako 1200 ľudí vrátane rodín obetí a vládnych predstaviteľov sa v pondelok zhromaždilo pri letiskovom termináli pre cestujúcich na spomienkovej slávnosti venovanej obetiam tejto nehody. Pred začiatkom ceremónie sa o 9.03 h miestneho času (1.03 h SEČ) - presne v čase, keď pred rokom došlo k nešťastiu - na minútu rozozvučali sirény. Pozostalí a účastníci spomienkového obradu kládli biele chryzantémy na oltár na počesť zosnulých, ktorých mená jedno po druhom čítali.
K najhoršiemu leteckému nešťastiu v Južnej Kórei došlo na letisku Muan na juhozápade krajiny, kde lietadlo pri pristávaní bez vysunutého podvozku zišlo z dráhy, narazilo do betónovej steny a explodovalo.
Národné zhromaždenie minulý týždeň zriadilo špeciálnu parlamentnú komisiu, ktoré má preskúmať presnú príčinu nehody a prešetriť možné faktory, ktoré k nej prispeli.
