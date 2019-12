Južná Kórea si želá pokračovanie dialógu medzi KĽDR a USA

Peking 23. decembra (TASR) - Juhokórejský prezident Mun Če-in na stretnutí so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom v pondelok v Pekingu povedal, že v súčasnosti je najdôležitejšie, aby sa udržalo tempo rokovaní medzi Spojenými štátmi a KĽDR. informovala o tom agentúra Reuters.



"Najdôležitejšie je udržať pri živote dialóg medzi Severnou Kóreou a Spojenými štátmi," povedal severokórejský prezident na stretnutí so Si Ťin-pchingom v pekinskej Veľkej sále ľudu.



"Čína a Južná Kórea by mali spojiť sily a pomôcť Spojeným štátom a Severnej Kórei v napredovaní vo vzájomnom dialógu," povedal čínsky prezident, ktorý zároveň vyzdvihol úsilie Južnej Kórey o zlepšenie vzťahov s KĽDR.



Napätie medzi USA a KĽDR sa vystupňovalo pred koncoročným posledným termínom, ktorý Severná Kórea (KĽDR) dala Washingtonu, aby jej urobil ústupky v pozastavených rozhovoroch o jadrovom programe. Stalinistický režim naznačil, že po uplynutí tohto termínu obnoví testy jadrových zbraní alebo rakiet dlhého doletu.