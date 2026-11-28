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Južná Kórea sleduje špekulácie o možnej návšteve Kim Čong-una v Číne
Špekulácie sa objavili po tom, ako čínsky prezident počas minulého týždňa na summite v Šen-čene informoval juhokórejského prezidenta o vývoji vzťahov medzi Pekingom a Pchjongjangom.
Autor TASR
Soul 28. novembra (TASR) - Juhokórejská spravodajská služba v sobotu potvrdila, že pozorne sleduje situáciu vzhľadom na špekulácie o ceste severokórejského vodcu Kim Čong-una do Číny. Soul reaguje na správy médií o návšteve, ktorá by mohla súvisieť s nedávnymi rokovaniami čínskych a juhokórejských predstaviteľov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.
Špekulácie sa objavili po tom, ako čínsky prezident Si Ťin-pching počas minulého týždňa na summite v Šen-čene informoval juhokórejského prezidenta I Če-mjonga o vývoji vzťahov medzi Pekingom a Pchjongjangom.
Niektorí pozorovatelia jeho slová interpretujú ako možný náznak pripravovanej návštevy Kim Čong-una alebo iného vysokopostaveného severokórejského predstaviteľa v Číne. Juhokórejská prezidentská kancelária však poprela, že Si spomenul návštevu v podobe, o ktorej informovali médiá.
Severná Kórea a Čína v poslednom období zintenzívňujú kontakty na vysokej úrovni. Kim Čong-un minulý mesiac nečakane navštívil čínske pohraničné mesto Tan-tung, kde rokoval s vysokopostaveným čínskym politickým predstaviteľom Wang Chu-ningom.
Podľa diplomatického zdroja by líder KĽDR mohol navštíviť Čínu kedykoľvek a takáto cesta by nebola prekvapením. Za najvhodnejší termín sa považuje začiatok decembra, keď by sa návšteva mohla uskutočniť pred plánovaným stretnutím Si Ťin-pchinga s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na summite G20 v Miami 14. a 15. decembra.
Prípadná návšteva by podľa analytikov mohla byť príležitosťou na koordináciu postojov Pekingu a Pchjongjangu pred možným obnovením dialógu medzi Severnou Kóreou a USA. Trump opakovane deklaroval záujem o rokovania s Kim Čong-unom.
Kim Čong-un sa so Si Ťin-pchingom naposledy stretol v júni v Pchjongjangu, keď čínsky prezident absolvoval štátnu návštevu Severnej Kórey. Predtým Kim navštívil Peking v septembri minulého roka, kde sa zúčastnil na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Číne.
Špekulácie sa objavili po tom, ako čínsky prezident Si Ťin-pching počas minulého týždňa na summite v Šen-čene informoval juhokórejského prezidenta I Če-mjonga o vývoji vzťahov medzi Pekingom a Pchjongjangom.
Niektorí pozorovatelia jeho slová interpretujú ako možný náznak pripravovanej návštevy Kim Čong-una alebo iného vysokopostaveného severokórejského predstaviteľa v Číne. Juhokórejská prezidentská kancelária však poprela, že Si spomenul návštevu v podobe, o ktorej informovali médiá.
Severná Kórea a Čína v poslednom období zintenzívňujú kontakty na vysokej úrovni. Kim Čong-un minulý mesiac nečakane navštívil čínske pohraničné mesto Tan-tung, kde rokoval s vysokopostaveným čínskym politickým predstaviteľom Wang Chu-ningom.
Podľa diplomatického zdroja by líder KĽDR mohol navštíviť Čínu kedykoľvek a takáto cesta by nebola prekvapením. Za najvhodnejší termín sa považuje začiatok decembra, keď by sa návšteva mohla uskutočniť pred plánovaným stretnutím Si Ťin-pchinga s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na summite G20 v Miami 14. a 15. decembra.
Prípadná návšteva by podľa analytikov mohla byť príležitosťou na koordináciu postojov Pekingu a Pchjongjangu pred možným obnovením dialógu medzi Severnou Kóreou a USA. Trump opakovane deklaroval záujem o rokovania s Kim Čong-unom.
Kim Čong-un sa so Si Ťin-pchingom naposledy stretol v júni v Pchjongjangu, keď čínsky prezident absolvoval štátnu návštevu Severnej Kórey. Predtým Kim navštívil Peking v septembri minulého roka, kde sa zúčastnil na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Číne.