Južná Kórea sľubuje zvýšenie rozvojovej pomoci Afrike

Soul 4. júna (TASR) - Južná Kórea bude poskytovať viac rozvojovej pomoci Afrike a posilní vzájomnú spoluprácu v oblasti kritických nerastných surovín a technológií. V utorok to vyhlásil juhokórejský prezident Jun Sok-jol v Soule počas summitu Južná Kórea-Afrika, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Na dvojdňovom summite sa zúčastňujú zástupcovia zo 48 afrických krajín vrátane 25 hláv štátov. Očakáva sa, že rokovania sa budú sústrediť na obchod a investície. Vzájomný obchod s Afrikou tvorí v súčasnosti menej ako dve percenta juhokŕejskej obchodnej výmeny.



Juhokórejskí predstavitelia tvrdia, že rozšírenie väzieb v oblasti nerastných surovín a zdrojov by pomohlo zlepšiť odolnosť dodávateľského reťazca krajiny v kľúčových technologických odvetviach.



Afrika je významným zdrojom nerastných surovín vrátane niklu, kobaltu, grafitu či lítia, ktoré majú zásadný význam pre výrobu polovodičových batérii a elektrických vozidiel. Obe položky sú dôležitou súčasťou vývozu Južnej Kórey.



Jun Sok-jol vyhlásil, že Soul plánuje do roku 2030 zvýšiť príspevky na rozvojovú pomoc Afrike na približne desať miliárd dolárov. Ďalších 14 miliárd dolárov chce poskytnúť na financovanie vývozu s cieľom podporiť juhokórejské investície v regióne.



Afrických lídrov na schôdzke vyzval, aby sa dôraznejšie zapojili do medzinárodného tlaku na komunistickú Severnú Kóreu (KĽDR).



Pchjongjang nedávno urýchlil skúšky zbraní schopných jadrového útoku a do Južnej Kórey vypustil balóny s odpadkami a fekáliami. Soul reagoval úplným zastavením bilaterálnej dohody o vzájomnom zbližovaní z roku 2018.



"Spolu s našimi priateľmi v Afrike bude Južná Kórea plne vykonávať rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN a pracovať na zabezpečení mieru na Kórejskom polostrove a v medzinárodnom spoločenstve," uviedol juhokórejský prezident.



Južná Kórea a zastúpené africké krajiny v spoločnom vyhlásení potvrdili svoj záväzok plne implementovať rezolúcie BR OSN proti KĽDR.