Južná Kórea sprísnila karanténny proces pre zahraničných pracovníkov

Soul 4. mája (TASR) - Juhokórejská vláda sprísnila karanténny proces pre zahraničných pracovníkov, keďže importované prípady nakazených koronavírusom SARS-CoV stále zostávajú hrozbou pre krajinu. Informovala o tom v pondelok agentúra Yonhap.



Zahraniční pracovníci, ktorí sa vrátia z krátkej cesty zo zahraničia, by si mali vopred zabezpečiť domácu karanténu a informovať o tom úrady ešte pred vstupom do krajiny, uviedlo ministerstvo práce. Pracovníci, ktorí to nedodržia, pôjdu do vládneho karanténneho zariadenia.



Vláda pristúpila k týmto opatreniam potom, čo odhalila prípady, keď zahraniční pracovníci boli v karanténnych miestach, ktoré nezabezpečovali ochranu ich samých ani ostatných pred vírusom. Južná Kórea zaznamenala v pondelok ďalších osem importovaných prípadov ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus. Celkový počet nakazených v Južnej Kórei je 10.801.